Den legendariske Roskilde Festival aflyser for andet år i træk.

Det skriver festivalen selv i en pressemeddelelse.

'Vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles på vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som corona-krisen har ødelagt for så mange', lyder det indledningsvist.

De slår fast, at der er tale om en meget alvorlig situation i forbindelse med aflysningen.

'Aflysningen er meget alvorlig for festivalen, for foreningen bag og for vores fællesskab. Og den er alvorlig for de kunstneriske miljøer og vækstlagene i kulturen. Men det vil ikke være forsvarligt at samle 130.000 mennesker til Roskilde Festival til sommer'.

Festivalen håber, at man igen kan samles i 2022.

Billetter kan overføres

Som så mange andre festivaler har man besluttet, at det bliver muligt at overføre billetten til næste år, og hvis man ikke er interesseret i det, kan pengene føres retur.

Og festivalen lægger ikke skjul på, at de ønsker det første.

'Det vil være en uvurderlig hjælp for os, hvis du vælger at beholde din billet ved at overføre den til 2022. På den måde hjælper du os gennem denne meget svære tid', lyder det.

Roskilde Festival skriver i meddelelsen, at de er afhængige af den kompensation, som politikerne har lovet til de aflyste festivaler.

'Den økonomiske hjælp er afgørende for os. Alt vores overskud udloddes til velgørende arbejde for børn og unge, og vi har ikke en større opsparing at trække på. Selvom vi har planlagt med stor forsigtighed og økonomisk ansvarlighed, har vi brug for hjælpepakker til at komme igennem endnu en aflyst sæson. Så udsigten til støtte er utroligt vigtig for vores fremtid', lyder det.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Roskilde Festival.

Mens festivalerne gerne vil have, at du fastholder billet til næste år, kan det jo være, at du alligevel gerne vil have pengene tilbage. Hvordan du får det, kan du læse her.