Roskilde Festival afslører: Han erstatter Hugo Helmig

Der bliver ingen Hugo Helmig på årets Roskilde Festival, da han har valgt at aflyse samtlige koncerter i 2019.

Og nu kan Danmarks største festival løfte sløret for afløseren.

Det bliver således den solodebuterende og tidligere Ukendt Kunstner-vokalist Hans Philip, der overtager den sidste ledige plads i festivalens musikprogram.

I foråret udgav Hans Philip solodebutpladen 'Forevigt', og den 31-årige sanger drager i den sidste halvdel af 2019 på turné, hvor flere af koncertstederne allerede kan melde om udsolgt eller få ledige billetter.

Særligt har han hittet med singlerne 'Siger ingenting' og 'Dagdrøm'.

- Hans Philip har virkelig imponeret alt og alle med sit debutalbum, og det har været helt umuligt at overhøre vores publikums ønsker om, at han også skulle spille et show hos os i år. Så vi er glade for, at vi nu kan føje ham til programmet her i 11. time, og vi er sikre på, at rigtig mange deler vores høje forventninger til at opleve ham debutere som solist på Roskilde Festival, siger programchef Anders Wahrén i en pressemeddelelse.

Hans Philip i front for Ukendt Kunstner på Bøgescenen i Skanderborg 2015. Foto: Philip Davali

Hans Philip spiller fredag 5. juli klokken 19 på Arena-scenen. Sidst han gæstede Roskilde Festival var tilbage i 2015, som forsanger i duoen Ukendt Kunstner.

Udover Hans Philip kan gæsterne i år se frem til at høre kunstnere som Bob Dylan, Cardi B, The Cure, Robyn og Vampire Weekend.

Partoutbilletter og endagsbilletter til fredag og lørdag er udsolgt. Endagsbilletter til onsdag og torsdag fortsat er tilgængelige.

Hugo beklagede

Hugo Helmig annoncerede i midten af maj, at han havde aflyst alle koncerter i 2019. Det skete, efter en turbulent tid for den unge sanger, der i det seneste år har udviklet et kokainmisbrug, som han har været i behandling for.

'Jeg har fået en personlig indsigt i løbet af de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selvom det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget overfor både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen. Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at stå oppe på de store scener denne sommer – men jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte det arbejde med mig selv, som jeg har sat i gang,' udtalte Hugo Helmig tidligere på måneden i en pressmeddelelse.