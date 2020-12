Roskilde Festival afslører hovednavn

Når Roskilde Festival efter planen løber af stablen i sommeren, 2021 bliver det atter med den 33-årige amerikanske rapper Kendrick Lamar som et af hovednavnene.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

'Vi står på grænsen til et ny år, og vi synes, at der er grund til at være håbefuld. Det er derfor, at vi nu afslører endnu en optræden til næste års festival,' lyder det fra festivalen.

'Vi er glade for at kunne annoncere, at rapper, sangskriver, producer og Pulitzer Pris-vinder Kendrick Lamar vil komme tilbage til festivalen i 2021. Han kan give en stemme til dem, der måske har brug for den, og denne slags artist er essentiel at have lige nu,' lyder det blandt andet videre fra festivalen.

Kendrick Lamar var i forvejen booket til at skulle optræde på dette års Roskilde Festival. Men det blev ikke til noget, da festivalen blev aflyst som konsekvens af coronapandemien.

Nu får rapperen altså endnu en chance for at besøge den danske festival.

Kendrick Lamar er atter på plakaten til Roskilde Festival. Her ses han på Orange Scene i 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Stort ønske

Ifølge Anders Wahrén, der er festivalens programchef, har det længe været et ønske blandt festivaldeltagerne at få lov til at opleve den amerikanske rapper.

- Trods sin forholdsvis unge alder er Kendrick Lamar en moderne legende, og han har stået højt på vores deltageres ønskeliste, siden han debuterede på Roskilde Festival i 2013.

- Han er en showmand, men også en politisk engageret kunstner med noget på hjerte, og han rammer et bredt publikum uden at lefle, siger Anders Wahrén i pressemeddelelsen.

Foruden Kendrick Lamar er der allerede annonceret flere store navne til næste års Roskilde Festival.

Festivalen vil blandt andet få deltagelse af The Strokes, Tyler, The Creator, Faith No More, Jada, Thee Stallion, The Whitest Boy Alive, Thomas Helmig og TLC.

Roskilde Festival 2021 står til at vare fra 26. juni til 3. juli.

Roskilde Festival håber på igen at kunne afholde festival i 2021. Foto: Per Lange

Tidligere i år kunne Roskilde Festival oplyse, at alle partoutbilletter til festivalen var udsolgt.

Det skyldes blandt andet, at mange har valgt at overføre deres billet fra dette års festival til næste års.

I det nye år vil de resterende endagsbilletter til festivalen blive sat til salg.