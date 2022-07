Roskilde Festival: Derfor holder vi tallene hemmelige

Roskilde Festival har i år som noget nyt skruet op for brugen af de berygtede røde advarselsarmbånd. Eller i hvert fald kommunikationen om dem. Hvor mange, der 'uddeles' vil festivalen nemlig ikke ud med.

Tidligere blev de røde advarselsarmbånd primært brugt i forbindelse med koncerter, hvor det gik så vildt for sig, at det kompromitterede publikums sikkerhed. Eksempelvis hvis folk trodsede forbuddet om at crowdsurfe.

MeToo og krænkelser

I år er det anderledes. Efter to års corona-pause, hvor der som bekendt er kommet markant større fokus på blandt andet MeToo og krænkelser, bliver armbåndene nu brugt på en lidt anden måde.

- Nu, hvor vi er kommet ind i en tid med større samfundsmæssig opmærksomhed i forhold til krænkelser, har det været naturligt at tage det her redskab i brug på den her front også, sikkerhedschef Morten Therkildsen og tilføjer:

- Det er vigtigt for os at sige, at det som altid handler om dialog. Vi klipper ikke folks armbånd, uden at der er blevet taget en grundig snak med vedkommende om, at man skal opføre sig på en anden måde.

Sikkerhedschef Morten Therkildsen holder kortene tæt ind til kroppen. Foto: Luna Stage

Betinget dom

At advarslen skal tages alvorligt på samme måde som en betinget dom, er der ingen tvivl om.

- Hvis det vurderes at være nødvendigt, kan vi fjerne dit almindelige armbånd. Det bliver simpelthen klippet af, og så bliver chip-pladen sat over på et rødt armbånd. Så kan man fortsætte festivalen med sit nye armbånd. Hvis vi så møder dig senere, og du stadig opfører dig uhensigtsmæssigt, siger vi tak for i år, siger Morten Therkildsen.

Hvor mange gange har I klippet folks armbånd?

- Vi har tallene, men for os er det ikke vigtigt med antallet – det er vigtigt med dialogen og proceduren. Derfor offentliggør vi ikke løbende statistikker for antallet under afholdelse af festivalen. Generelt måler vi os ikke i antallet, fordi de ikke siger noget om afviklingen som helhed, siger Morten Therkildsen.

Hvis jeg nu synes, det er relevant for festivalgæsterne og Ekstra Bladets læsere, kan jeg så få dem?

- Nej, det kan du faktisk ikke.

Hvem bestemmer det?

- Det gør jeg

Kan du så uddybe jeres argument for at holde de her tal hemmelige?

- Vi ved godt, at så snart vi uddeler den slags, så begynder det hele at gå op i statistik, og det ønsker vi ikke. Vi vil tale om dialog og fællesskab og ikke statistik. Ellers er det simpelthen ikke nuanceret nok.

Kan du give et lille fingerpeg om, hvor det ligger. Taler vi flere tusinde eller en lille håndfuld?

- Det er i hvert fald ikke tusindvis. I løbet af en festival er det måske hundrede plus.

Er det sket, at der er nogle, der har klaget og fået medhold?

- Hvis du føler, at det var urimeligt, at du er blevet bortvist eller har fået klippet dit armbånd, kan du altid klage. Vi bruger bestemt ikke vores sanktioner for sjov. Det er yderst velovervejet og på baggrund af dialog. Men det er faktisk sket, at en person har fået lov at vende tilbage, siger Morten Therkildsen.