Roskilde Festival med ny udmelding

Roskilde Festival planlægger fortsat at afholde årets Roskilde Festival, hvor festivalen fejrer 50 års jubilæum.

Det til trods for, at statsminister Mette Frederiksen i et interview med DR søndag aften sagde, at vi kan se frem til et forandret Danmark, når samfundet langsomt åbner igen på et tidspunkt. Her må vi ifølge statsministeren for eksempel forvente, at vi i en længere periode ikke kan være rigtig mange mennesker samlet på samme sted eller feste sammen.

Det får dog ikke umiddelbart Roskilde Festival til at ændre i deres planlægning af årets festival, der starter i slutningen af juni.

Det fortæller Roskilde Festivals talskvinde, Christina Bilde, til Ekstra Bladet.

- Ligesom alle andre følger vi udviklingen nøje og afventer en plan for, hvordan og hvornår Danmark skal åbnes igen. Statsministerens udtalelser søndag aften ændrer ikke som sådan ved dette, siger hun.

Roskilde Festival regner stadig med at kunne byde gæster velkommen til ikoniske Orange Scene. Foto: Per Lange

Ikke optimal position

Hun fortæller desuden, at det ikke er en optimal situation, festivalen befinder sig i netop nu, men at de følger myndighedernes anvisninger tæt.

- Det er ikke en optimal venteposition at befinde sig i for nogen, og vi håber stadig, at de tiltag, som myndighederne har igangsat, virker efter hensigten. Men vi har også forstået, at myndighederne kan vurdere situationen nærmere i tiden efter påske. Det er dem, vi må læne os opad, også i forhold til at vurdere risiko, siger hun og fortsætter:

- Vi har ansvaret for at skabe en sikker og tryg festival for alle deltagere, og planlægningen foregår i tæt samarbejde med myndighederne. Deres anvisninger er afgørende for, hvorvidt der bliver en Roskilde Festival til sommer.

Hvert år deltager mere end 130.000 mennesker i Roskilde Festival. Foto: Per Lange

Ifølge Christina Bilde fortsætter de dog med planlægningen af festivalen ufortrødent indtil videre.

- Så vi holder fast i håbet og fortsætter planlægningen, mens vi afventer myndighedernes vurdering af situationen til sommer.

Foto: Per Lange

I år strækker Roskilde Festival sig fra 27. juni til 4. juli, og der er blandt andre store internationale navne som Taylor Swift og Kendrick Lamar på årets plakat.

I artiklen her har Roskilde Festival samlet en række svar om årets festival og coronavirus.