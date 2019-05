Efterspørgslen på at deltage i den fulde Roskilde Festival-oplevelse til sommer har været så høj, at festivalen nu kan melde udsolgt af partoutbilletter.

Det betyder, at 80.000 musikelskere nu har sikret sig billet til den otte dage lange festivaloplevelse og koncerter med stjerner som The Cure, Janelle Monáe, Cardi B, Chance the Rapper, Bob Dylan, Robyn og Travis Scott.

Det meddeler Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Roskilde Festival advarer

'Det er helt fantastisk, at vi igen kan melde udsolgt, og at vi tilmed kan gøre det i så god tid før festivalen. Det betyder, at 80.000 deltagere har valgt den fulde festivaloplevelse med musik, kunst og fællesskab gennem otte dage. Samtidig peger det stærke billetsalg på, at vi igen kan forvente at donere et millionbeløb til velgørende formål efter festivalen,' siger Christina Bilde, der er talskvinde for Roskilde Festival, i pressemeddelelsen.

Årets billetsalg er dermed det næsthurtigste i festivalens 49-årige historie og er kun overgået i 1996, hvor plakaten var spækket med store navne som blandt andre David Bowie, Massive Attack, Rage Against the Machine og Patti Smith.

Samtidig flugter slutspurten med billetsalget i 2018, hvor festivalen meldte udsolgt 7. maj.

Roskilde Festival melder udsolgt af partoutbilletter. Foto: Per Lange

Stadig endagsbilletter

Endagsbilletter til lørdag er allerede udsolgt, men det er fortsat muligt at få endagsbilletter til flere af de andre dage. Blandt andet onsdag, torsdag og fredag, hvor man blandt andre kan opleve Bob Dylan, Cardi B, Chance the Rapper, MØ, Robert Plant, Robyn, Travis Scott på de forskellige scener.

Fordi der nu er udsolgt af partoutbilletter, advarer Roskilde Festival også om falske billetter i omløb, og at man skal være påpasselig med at købe billetter fra uofficielle steder som Viagogo, hvor billetterne ofte sælges til overpris.

Se også: Politiet anmeldt i Hugo Helmigs kokainsag

Roskilde Festival 2019 finder sted gennem otte dage fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli.

Blandt hovednavnene på årets plakat er The Cure, Cardi B, Chance the Rapper, Bob Dylan, Robyn, Travis Scott, Janelle Monáe og MØ.