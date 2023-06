Roskilde Festival ramt: Aflyser efter dødsfald

Hvis man havde glædet sig til at se The Po' Ramblin' Boys på Roskilde Festival fredag, så bliver man slemt skuffet.

Deres koncert er således blevet aflyst, skriver festivalen i en meddelelse.

Aflysningen skyldes det, festivalen i meddelelsen beskriver som 'tragiske omstændigheder'.

Og det er det da også. Der er således tale om et dødsfald i gruppens nære kreds.

'Vi bliver hjemme som følge af et dødsfald hos en, vi alle elskede højt. Vi håber, at vores venner og fans vil forstå, og vi ser frem til at se jer snart', lyder det i en udtalelse fra The Po' Ramblin' Boys.

Endnu en aflysning

Men ikke nok med det.

Også Bro-C, der ligeledes skulle have spillet på festivalen fredag nat, må aflyse.

Her er der tale om 'personlige omstændigheder'.

'Alle involverede har forsøgt at få vores show til at blive til virkelighed, men desværre vil Bro-C ikke være i stand til at optræde i år. Vi er virkelig kede af det i forhold til fans, som havde planlagt at se ham', lyder det i en udtalelse fra teamet omkring Bro-C.

Roskilde Festival meddeler, at Hialøsa og Plaid vil erstatte de to aflyste artister.

Hialøsa er svenskere og laver såkaldt Skåne-folkloremusik, mens Plaid beskrives som britiske electronica-legender.