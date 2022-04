Roskilde Festival varsler ændringer

For at få 'mere ro på' droppes en musikdag i den såkaldte warm up-periode, og derudover indføres bl.a. forhånds-pladsreservation hjemmefra til populært campingområde

Efter to års aflysninger glæder rigtig mange mennesker sig til at gå på festival igen.

Ikke mindst er Roskilde Festival, der løber af stablen i slut-juni og start-juli, ventet med længsel hos mange fra både ind- og udland.

Men noget bliver ikke som det plejer på festivalen med den karakteristiske orange scene og det kæmpe campingområde.

Det skriver Se og Hør, som har lyttet til Babylon - et kulturprogram på 24syv.

Her fortæller sikkerhedschef på Roskilde Festival Morten Therkildsen, at man dropper en musikdag i den såkaldte warm-up-periode - en periode, der i år begynder lørdag 25. juni.

Førhen har man allerede kunnet starte sin opvarmning og fyre den af til musikalske godter på den såkaldte Rising-scene fra allerførste dag, men nu har man prioriteret anderledes, lyder det.

- Vi har valgt at sige, at der skal være lidt mere ro på, når man flytter ind. Fordi de unge mennesker har glædet sig så meget, er der måske ingen grund til, at vi laver lørdagsfesten. Der vil vi faktisk gerne give dem plads til, at de selv laver festen. Så der er ikke artister lørdag aften, siger sikkerhedschefen til 24syv, ifølge Se og Hør.

Ikke eneste ændring

Ifølge Babylon på 24syv er det dog ikke den eneste markante ændring på Roskilde Festival, for man har lavet flere tiltag, der skal sørge for, at ankomstdagen ikke bliver et kaos, som man måske kan forvente, når festivalgængerne har haft to år i dvale og hi.

Det populære campingomrdåe Øst bliver således nu til et område, der skal forhåndsbookes og reserveres plads i hjemmefra.

Se og Hør har været i kontakt med Roskilde Festival, der understreger over for ugebladet, at beslutningen om ændringerne er taget før man kendte til det faktum, at der f.eks. i Tivoli har været problemer med vilde og stive unge mennesker, der efter lang tids festpause - hvis de da overhovedet har festet før - grundet pandemien lige skal ind i den vante festgænge med ordentlig opførsel igen.

Mens warm-up-dagene altså kickstartes 25. juni - uden musik fra festivalens side - begynder 'den virkelige festival' med adgang til årets mange koncerter i musikdagene onsdag 29. juni.

Festivalen lukker for og slukker for 2022 lørdag 2. juli.