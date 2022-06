Roskilde-gæst kræves fængslet

En gæst fra Roskilde Festival bliver tirsdag formiddag fremstillet i Retten i Roskilde.

Den 21-årige mand skal i grundlovsforhør i en sag, hvor han er sigtet for blufærdighedskrænkelse på festivalens campingplads og derfor kræves varetægtfænglet.

Det meddeler Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge Ritzau er den anholdte, der er fra Rumænien og ikke har fast bopæl i Danmark, sigtet for både anden kønslig omgængelse end samleje og for blufærdighedskrænkelse.

Den forulempede er en 25-årige kvinde, der søndag anmeldte manden til politiet for blufærdighedskrænkelse, som Ekstra Bladet skrev tidligere mandag.

Her kunne hun fortælle, at hun cirka 30 minutter inden i sin teltlejr var blevet kontaktet af en fremmed mand, der til at begynde med gav udtryk for, at han ønskede at hvile sig i hendes lejr.



Efterfølgende havde han tilbudt hende massage, samtidig med at han ifølge kvinden berørte hende flere steder på kroppen og kyssede hende trods hendes både verbale og fysiske protester over for manden.

Siden ledte politiet efter manden, og en vågen patrulje genkendte ham ud fra signalementet mandag, hvor han blev pågrebet og sigtet.