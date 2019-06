Roskilde-gæster svines til før festival

- Tag dine ting med hjem, din lille gris, lyder det fra Roskilde Festival, der igen i år forsøger at få de unge til selv at rydde slagmarken

Når de flere end 100.000 gæster på lørdag indtager campingområderne ved Roskilde Festival, er de frodige, grønne græsmarker rene, pæne og fri for ramponeret campingudstyr og affald.

Sådan forholder det sig som bekendt ikke, når de mange unge har festet igennem i otte dage.

Går det, som det plejer, undlader en stor del af de unge nemlig at rydde op efter sig selv og er tilsyneladende så afkræftede efter de mange dages musikalske festligheder, at tanken om at skulle rulle en luftmadras sammen og fragte hjem virker lige så realistisk som at løbe et maraton i Sahara-ørkenen.

Tundåser, telte, fladmaste cigaretpakker, soveposer, knækkede teltstænger og forladte soveposer ligger overalt på Dyrskuepladsen i Roskilde, når de sidste gæster er smuttet fra musikfesten. Foto: Anthon Unger

Lort i hovedet

For at undgå, at det går, som det plejer, har Danmarks største festival i år fået produceret en video, hvor de har hyret blandt andre 'Klovn'-stjernen Mia Lyhne og skuespilleren Anne Marie Helger til at give de unge en verbal opsang.

- Vi skal have gjort noget ved, at de unge sviner ad helvedes til, når de er på Roskilde Festival. De efterlader telte og madrasser, og hvad fanden ved jeg, siger instruktøren i videoen.

I dagene efter festivalen kan man støde på mange besynderlige efterladte genstande på campingområdet. Foto: Anthon Unger

Anne Marie Helger leverer en svada, der giver Egon Olsen fra Olsen Banden kamp til stregen.

- Din lille snotprivilegerede, selvcentralistiske curlingunge. Det ene øjeblik står du og flasher din klimabekymring inde foran Christiansborg. Men lige så snart du får færten af en dyrskueplads, så begynder du at svine og møge og dænge til med affald. Klimasvin, klimasvin!, råber Anne Marie Helger og tilføjer:

- Der er mere lort i hovedet, end der er på Racismus Paludan.

Klimaveteranen Anne Marie Helger forsøger i Roskilde Festivals video at råbe den unge generation op.

Og der bliver ikke lagt fingre imellem fra Mia Lyhne, der i bedste 'mor er skuffet'-stil fortæller festivalgæsterne, præcis hvad hun mener om deres uhumske efterladenskaber.

- Hold kæft, hvor er der ulækkert her, din lille gris, lyder det fra Lyhne, der til ære for festivalens mange svenske gæster tilføjer på svensk:

- Jävla rodehuvuder!

Sådan så der ud sidste år, da gæsterne var rejst hjem efter otte dage med fest og musik. Foto: Anthon Unger

Den udsolgte Roskilde Festival finder sted fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli.

På årets plakat er navne som The Cure, Cardi B, Bob Dylan, Robyn, Wu-Tang Clan, Christine and the Queens, Travis Scott, Janelle Monáe, MØ og Vampire Weekend.