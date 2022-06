Roskilde i kulissen: Her er de IKKE klar endnu

Mens campingpladsen er ved at blive revet ned af fulde festivalgæster, er festivalpladsen stadig ved at blive bygget op

De mange glade festivalgæster har nu været i campingområdet ved Roskilde Festival i to dage.

Men selvom alt står klar ude blandt gæsterne, så er det langt fra tilfældet inde på selve festivalpladsen, hvor koncerter, mad og øl i stride strømme allerede fra onsdag skal stå klar.

Det er nemlig langt fra færdigbygget, og der arbejdes stadig på livet løs for at nå at blive klar til festivalens musikdage.

Foto: Henning Hjorth

I mediebyen, hvor medierne sidder og arbejder, er vi omgivet af maskiner og halvfærdige boder, mens det samme gør sig gældende rundt omkring de store scener på festivalpladsen.

Området omkring Arena-scenen er helt spærret af med et hegn, hvorpå der står 'Byggeplads, ingen adgang', mens også de mange hyggekroge rundt omkring er ved at blive skruet sammen af frivillige.

Foto: Henning Hjorth

'Helt efter planen'

Spørger man Roskilde Festival, er der dog ingen grund til panik.

'Vi arbejder altid for at lave endnu bedre løsninger i vores opbygning af Indre Plads, og derfor arbejder vi ofte lige til det sidste.'

'Det er som hvert år en masse hårdtarbejdende frivillige, der sørger for, at vi kommer i mål med opbygningen. Det gør vi også i år, og det går helt efter planen,' lyder det fra Roskilde Festivals pressekontor i en mail til Ekstra Bladet.

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

