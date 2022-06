Roskilde: Ingen grund til bekymring

En afbrudt på koncert på Jelling Festival, Tivoli-kaos under Fredagsrock og øldåse-kasteri i Fælledparken.

De seneste uger har budt på flere uheldige og dramatiske episoder i forbindelse med arrangementer, hvor folk har fået noget inden for vesten.

I disse dage samledes 100.000 mennesker på Danmarks største festival, og traditionelt bliver der kigget dybt i både lunke øldåser og lune sprutflasker.

Men der er ingen grund til at være ekstra bekymret for sikkerheden på Roskilde Festival 2022 trods forsommerens episoder. Det siger sikkerhedhedschef for Roskilde Festival, Morten Therkildsen, til Ekstra Bladet.

Samarbejde

- Vi arbejder hele tiden med sikkerheden, og det gør vi i samarbejde med vores publikum, siger han og fortæller, at man er godt forberedt på årets sikkerhedsopgave ved koncerterne.

- Vi har et set up, hvor størstedelen af vores crew gennemgår kurser og øvelser. Mange har været ude og banke rusten af og se folk i øjnene efter coronanedlukning, så de ved, hvad der venter dem. Vores folk laver mange koncerter og arrangementer ved siden af Roskilde, og vores system er skruet sådan sammen, at der altid er mange erfarne folk omkring de nye på holdet, siger han.

- Men vi er da ekstra spændte. Det er jo tre år siden sidst, siger Morten Therkildsen.

Søndag er musikken begyndt med en række mindre koncerter på campingområderne, og for sikkerhedschefen er det guld værd.

- De giver os klart en idé om, hvad vi kan forventer.

Morten Thanning Vendelø, der er professor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School og i mere end ti år har forsket i publikumssikkerhed, er enig med sikkerhedschefen. Der er ingen grund til at være ekstra bekymret over at tage på Roskilde Festival i år.

- Det vigtigste er altid at spørge sig selv: Who is your crowd - altså hvem er dit publikum. Roskilde kender sit. Forberedelse og det at kende sit publikum er altafgørende. Det gjorde de hverken i Tivoli eller i Fælledparken, hvor folk fra gaden bare kan gå ind, siger han og fortæller, at festivalen på Midtsjælland lige som Jelling festival har mulighed for at handle, hvis der skulle opstå problemer med sikkerheden.

- Under koncerter kan man helt konkret gribe ind, som de gjorde i Jelling, hvor de vurderede, at det var for voldsomt. Så stoppede de den, siger Morten Thanning Vendelø, der mener, at man skal huske på gruppen af unge mennesker, der på grund af corona ikke har lært at gå til koncert.

Fint varsel

Også derfor er opvarmningskoncerterne på campingområdet er en fordel på Roskilde Festival.

- Her får man en idé om, hvordan 5.000 unge mennesker opfører sig, og det er et fint varsel om, hvordan det ser ud, når der står 50.000 af dem foran en scene. Man får så at sige et forvarsel, som man kan tage bestik efter, siger han.

Professorens påstand om, at mange unge ikke har lært at gebærde sig til en koncert, køber Morten Therkildsen dog ikke.

- Vi har alle sammen glædet os til at komme ud og høre musik og feste igen. Min oplevelse er, at folk tager sig rigtig godt af hinanden. Som sikkerhedsfolk er det vores job at finde det rigtige niveau af energi til koncerterne, men meget energi er ikke dårligt. Vi skal bare være klar til at styre den, siger Morten Therkildsen og fortsætter.

- Vi er der for at skabe rum til de unge. Det er deres fest. Vi er bevidste om deres energi, det er klart. Vi skal ikke være naive, siger han.