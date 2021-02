Roskilde mister hovednavn

Thom Yorkes Tomorrow's Modern Boxes har aflyst sommerturné, og dermed kommer de ikke til at optræde på Roskilde Festival

Roskilde Festival har mistet et af hovednavnene til årets festival.

Det er Thom Yorkes Tomorrow's Modern Boxes, der har aflyst hele deres turné, og vil derfor heller ikke slå et smut forbi Danmark.

Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Hvis det lykkes Roskilde Festival at afholde festivalen til sommer har de nu et hul i programmet fredag 2. juli, hvor Thom Yorke, der også er frontmand i Radiohead, skulle have stået på scenen.

- Denne uges coronaopdateringer fra den britiske regering betyder, at Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes er nødt til at aflyse deres turné. Det betyder desværre, at de ikke spiller på Roskilde Festival, siger Roskilde Festivals musikchef Anders Wahrén.

Derudover fortæller han, at det ikke er usandsynligt, at man vil se flere aflysninger grundet coronaepidemien.

- Siden meget af vores planlægning stadig er nødt til at blive korrigeret af de danske myndigheders kommende annonceringer, vil vores endelige program også blive annonceret senere end normalt.

Selvom eksperter har kaldt sandsynligheden for at afholde kæmpekoncerter i juli lig med nul, så holder arrangørerne af Roskilde Festival stadig fast i håbet om at afholde festivalen til sommer.

Roskilde: - Det er virkelig trist