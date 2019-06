Roskilde ramt af stor aflysning

Chance the Rapper, der skulle have spillet på festivalens største scene, har aflyst

'Chance the Rapper er desværre nødt til at aflyse sin optræden på dette års Roskilde Festival. Festivalens programansvarlige har i stedet overtalt de legendariske hip-hop-revolutionære Wu-Tang Clan til at spille deres første koncert på festivalen i 15 år', lyder det i en netop rundsendt pressemeddelelse fra Danmarks største festival.

Chance the Rapper skulle have været trækplaster på Orange Scene fredag aften.

Heldigvis for festivalens hiphop-interesserede fans er det lykkedes at overtale de amerikanske hiphop-legender i Wu-Tang Clan til at forlænge deres turné og dermed gøre comeback på festivalen, som de senest gæstede tilbage i 2004.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Chance The Rapper ikke kommer, men vi har knoklet i døgndrift for at finde den bedst mulige erstatning, så jeg er stolt over, at vi kan byde Wu-Tang Clan velkommen tilbage på Orange Scene, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

Slutter af med et brag

- Deres europæiske turné sluttede egentlig weekenden før vores, men vi fik dem overtalt til at blive lidt længere tid i Europa, så de kan slutte turnéen af med et brag hos os i stedet.

RZA i spidsen for Wu-Tang Clan i Royal Arena. Foto: Per Lange

Wu-Tang Clan debuterede i 1993 med 'Enter The Wu-Tang: 36 Chambers'. Raekwon, Ghostface Killah, Method Man, RZA, GZA og resten af klanen har gennem årene samarbejdet om syv plader, hvoraf fire af dem har solgt til både guld og mangedobbelt platin.

Der kommer stadig hiphop på Orange Scene, men det bliver Wu-Tang Clan og ikke Chance the Rapper, der skal levere varen i år. Foto: Per Lange

Den udsolgte Roskilde Festival finder sted fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli.

Navne som The Cure, Cardi B, Bob Dylan, Robyn, Christine and the Queens, Travis Scott, Janelle Monáe, MØ og Vampire Weekend er også blandt de optrædende kunstnere.

