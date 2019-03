Roskilde røber 32 nye navne

Inden Mø, The Minds of 99, Nephew, Phlake og Saveus optrådte på Orange, stod de helt grønne på nogle af Roskildes langt mindre scener.

Festivalen har netop annonceret 32 nye og primært nordiske navne, der stadig kun kan drømme om hovedscenen.

Se også: Larsens søn: Lige til glemmebogen

Blandt de mindst ukendte er Kim Larsens søn Hjalmer samt harpenisten Selma Judith og metalbandet Alkymist.

Talenterne er: Alkymist (DK), Arre! Arre! (SE), Auður (IS), Boundaries (DK), Charlotte Bendiks (NO), Collider (DK), Discoshaman (DK), Flexlikekev (DK), Girlcrush (DK), Gullo Gullo (DK), Heartbreak Satellite (NO), Hjalmer (DK), Hôy La (NO), Ipek Yolu (DK), Konvent (DK), Kops (DK), Lil Halima (NO), Linn Koch-Emmery (SE), M. Rexen (DK), Mall Girl (NO), Mambe & Danochilango (INT), Nuri (TN), Ravi Kuma (DK), Rosegold (DK), Schaarup (DK), Selma Judith (DK), Shambs X Farli' X B Wood$ X Bracy Doll (DK), Shatter Hands (DK), Smokey (DK), Third Wife (DK), Z.E (SE) og Zaar (DK).

Plakat på onsdag

Alle 32 underholder på vækstlagsscenerne Rising og Countdown under de såkaldte opvarmningsdage fra søndag 30. juni til tirsdag 2. juli, inden festivalpladsen er åben for alvor fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli.

Øverst på Roskildes plakat står i år Bob Dylan, The Cure, Cardi B, Robyn, Travis Scott, Robert Plant og Mø.

Se også: Suveræn dronning klar til Roskilde

Det endelige program afsløres på onsdag klokken 9.

En partoutbillet til landets største festival koster 2100 kroner, mens endagsbilletter sælges for 1050 kroner.