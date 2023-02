Roskilde scorer verdensstjerne

Roskilde Festival er klar med endnu et hovednavn.

Den californiske rapstjerne Kendrick Lamar optræder på Orange Scene onsdag 28. juni.

Nyheden kommer ikke som den store overraskelse, efter genreikonet i fjor annoncerede, at han i weekenden, hvor Roskilde afvikles, underholder på Open'er, der er Polens pendant til den sjællandske festivalgigant.

Kendrick Lamar gav i oktober en blændende koncert i Royal Arena i København. Ekstra Bladet kårede poetens 'Mr. Morale & the Big Steppers' til årets bedste udenlandske album i 2022.

Rapperen besøgte Danmarks største festival i 2013 og 2015, og han var på den næststørste, Smukfest, i 2018.

Flere nye navne

Roskilde har i dag også offentliggjort følgende:

Annonce:

Angélique Kidjo (BJ), Caroline Polachek (US), Code Orange (US), Weyes Blood (US), Benny Jamz (DK), Clarissa Connelly’s Canon (DK), Derya Yildrim & Grup Simsek (TUR), First Hate (DK), Fulu Miziki (CD), Indigo De Souza (US), Nora Brown (US), Phelimuncasi (ZA) og Special Interest (US).

I forvejen var blandt andre Lil Nas X, Blur, Burna Boy, Queens of the Stone Age og Tobias Rahim på programmet.

Festivalen afholdes fra onsdag 28. juni til lørdag 1. juli med opvarmning fra lørdag 24. juni.

Billetsalget er begyndt for længst. Partoutarmbånd koster 2400 kroner plus gebyr, mens der er endagsbilletter til 1200 kroner plus gebyr.