Runder kæmpe milepæl

Mere end 100.000 eksemplarer har rapperen Gilli solgt i Danmark af sit album 'Kiko' fra 2019.

Det giver dermed albummet status af fem gange Platin.

Det oplyser rapperen selv i en story på Instagram.

Her har Gilli, som har det borgerlige navn Kian Rosenberg Larsson, delt en mail, han har modtaget fra IFPI, som står for International Federation of the Phonographic Industry og er det officielle organ for registrering af certificeringer i musikbranchen i Danmark.

Mailen er en kort en af slagsen, hvor der blot står følgende:

'IFPI Danmark certificerer herved, at ovennævnte udgivelse (Kiko, red.) har 5 x platin for over 100.000 solgte albums i Danmark'.

Med til billedet har rapperen delt en tekst, hvori han oplyser, at han vil tage en pause fra Instagram, og at 'vi ses til Royal Arena'.

Gilli skal spille koncert i Royal Arena 29. oktober i år. Det var en koncert, som oprindeligt skulle være gennemført 11. februar, men som altså blev udskudt til efteråret.

Albummet 'Kiko' er dog ikke det eneste fra rapperen, der er blevet populært. Også hans nye album, 'Carnival', har tilbragt ti uger på toppen af albumlisten i Danmark.