Rystede over koncert-kaos: Totalt håbløst!

Flere oplevede, at der ikke var styr på sikkerheden under koncerten med Phil Collins i Aarhus lørdag aften

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Hvad der skulle have været en skøn koncert med popikonet Phil Collins i Ceres Park & Arena i Aarhus lørdag aften, endte for mange som et stort kaos.

Her oplevede flere koncertgæster, at der ikke var ordentligt styr på sikkerheden, og at der blev lukket for mange publikum ind på plænen.

En af dem er Marc Elsborg. Til Ekstra Bladet fortæller han, at der opstod kaos til koncerten, fordi der var så mange mennesker, og at han derfor valgte at forlade den før tid.

- Som gæst til Collins-koncerten i Aarhus i går kan jeg berette om kaotiske tilstande under og efter koncerten. Der blev lukket 42.000 mennesker ind på Ceres Park, hvilket var ALT for mange. Udgange var blokerede, folk blev mast og sikkerhedsfolk stod handlingslammede, siger han og fortsætter:

- Vi gik før koncerten sluttede, men jeg har efterfølgende læst om gæster, der først forlod koncertområdet midt på natten, da kaosset tilsyneladende fortsatte på p-pladsen, siger han videre.

Mange følte sig utrygge til lørdagens koncert med Phil Collins. Foto: Per Lange

Sure kommentarer

På Facebook vælter det søndag formiddag ind med vrede beskeder fra utilfredse Phil Collins-fans, der mener, at der blev lukket for mange mennesker ind til koncerten.

'Puh ha hvor var det godt der ikke sket noget på plænen i aftes. I har et seriøst problem ift sikkerhed. Sikkerhedsfolk der ikke magtede at fjerne folk fra trapperne. Ud og indgang til og fra plænen var i perioder en kæmpe stor prop, da det ikke var muligt at proppe flere ind på plænen.... Vi har desværre endnu en koncertbillet i arena og desværre en ståplads. Den overvejer jeg seriøst, om jeg tør bruge', skriver en kvinde på Facebook.

'Der var alt for mange mennesker på plænen og total kaos til toiletterne. Det var totalt håbløst at komme ud og ind igen', skriver en anden.

Flere påpeger også, at der opstod kaos på parkeringspladsen efterfølgende.

Se også: Phil Collins halvdød i Aarhus

'Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvordan kan I finde på, at lukke SÅ mange mennesker ind på plænen? Det tog godt og vel en halv time, inden koncertstart, bare at komme over til en af de 2 udgange I havde lavet. 2 udgange til alle de mennesker på billedet?! Hvorefter I vælger at lukke den ene af dem! Jeg har sjældent oplevet så meget kaos, og en følelse af, at sikkerheden ikke eksisterede derude på noget som helst tidspunkt', skriver en tredje.

Flere koncertgængere klager over, at der blev lukket for mange mennesker ind til koncerten med Phil Collins. Foto: Per Lange

Beklager

På Facebook er Live Nation og Ceres Park & Arena kommet med en undskyldning til de utilfredse gæster:

'Live Nation og Ceres Park & Arena beklager meget, at nogen har måtte sidde fast på en parkeringsplads i op til to timer. Det var dog heldigvis kun den ene af de nærliggende parkeringspladser, at dette var tilfældet for. Man må dog forvente at, hvor der er et arrangement med op til 42.000 mennesker må der beregnes længere rejsetid. Men naturligvis har nogen oplevet uacceptabelt lang kø-tid.

Der blev i mail og i artikler forinden koncerten oplyst om alternative parkeringsmuligheder andre steder', skriver de.

Samtidig afviser de, at der blev lukket for mange mennesker ind på plænen under koncerten.

'Der er også nogen, der har spurgt om der blev lukket for mange publikummer ind til selve koncerten - og det blev der selvfølgelig ikke. Stewards oplyste folk om at bevæge sig andre steder hen på plænen, for der var mange områder med masser af plads, men naturligvis søgte folk sammen hen foran scenen. Vi har heldigvis også fået mange positive kommentarer efter i aftes. Og tak for dem også. Men det er naturligvis beklageligt, når nogen oplever gener. Det tager vi og Live Nation med i evalueringen af arrangementet og frem mod nye koncerter', lyder det videre.

Se også: Dårligt nyt for Noller: Ramt af hjerneblødning

Til Ekstra Bladet oplyser Heidi Degn, der er PR & Promotion Manager hos Live Nation, at der var helt styr på sikkerheden lørdag aften.

'Vi har selvfølgelig ikke lukket for mange publikummer ind, og vores stewards har også oplyst folk om at bevæge sig andre steder hen på plænen, for der var områder med masser af plads. Vi oplever i Facebookeventet også positive kommentarer, og generelt er man nok mere tilbøjelig til at gå ind og skrive efterfølgende, hvis man har haft en negativ oplevelse', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Helt generelt er sikkerheden ved vores koncerter vores højeste prioritet, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder og følger deres anvisninger. Vi sørger naturligvis altid for at tilpasse vores sikkerhed til det enkelte arrangementet og tager altid forholdsregler case by case. Vi laver særskilt risikovurdering til alle koncerter, og normerer og udstyrer vores vagter i forhold til publikum antal og type', skriver hun videre og oplyser, at de derudover ikke har flere kommentarer.

Problemer før

Da AC/DC gav koncert i Ceres Park & Arena tilbage i 2016 oplevede koncertgæster også, at der var blevet lukket for mange mennesker ind, og at der derfor opstod mange flaskehalse.

Efterfølgende lagde arrangørerne, Live Nation Danmark, sig fladt ned.

'Vi erkender, at der var nogen flaskehalse ved indlukningen til selve stadion, og beklager meget at der har været kø til indlukning til folks pladser på stadion', lød det dengang i en pressemeddelelse.