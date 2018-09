Så bliver det ikke større! Megaband til Parken

Da Ekstra Bladet mødte Metallicas danske trommeslager Lars Ulrich i forbindelse med sidste års fire udsolgte Royal Arena-koncerter, blev han spurgt, hvorfor de ikke blot gjorde som kollegaerne i Volbeat og fik de hele overstået med en enkelt kæmpekoncert i Parken.

Dengang grinede den altid veloplagte trommeslager blot af spørgsmålet, men noget tyder på, at idéen om en gigantisk metalfest på Østerbro ikke har været helt fremmed for Ulrich og co.

Metallicas trommeslager og altmuligmand Lars Ulrich snyder sjældent sine danske fans. Foto: Claus Bonnerup

Metallica har nemlig netop annonceret, at de som led i deres WorldWired Tour kommer tilbage til Europa fra 1. maj til 25. august 2019 med udendørskoncerter på stadions, i parker og sågar en enkelt koncert på et slot.

Og som der er tradition for, når Metallica gæster Europa, bliver Danmark ikke forbigået.

Den danske koncert kommer til at foregå i Parken på Østerbro i København 11. juli, hvor svenske Ghost og norske Bokassa vil stå for opvarmningen.

Smil, I er på! - Metallica har fået taget frisk klassebillede i forbindelse med annonceringen af den nye stribe europæiske koncerter. Foto: Ross Halfin

Billetsalget skydes i gang fredag 28. september 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk

Det kommer til at koste fra 470 til 910 kroner plus gebyr at deltage i løjerne.

Koncertarrangør Live Nation oplyser til Ekstra Bladet, at der vil blive sat cirka 45.000 billetter til salg.

Metallicas seneste koncert i Danmark var, da de 27. marts i år spillede udsolgt koncert for 15.000 publikummer i Jyske Bank Boxen i Herning. Koncerten blev anmeldt til fire stjerner af Ekstra Bladet.

Året forinden spillede bandet fire udsolgte koncerter i Royal Arena i København. Dermed blev det til hele fem danske koncerter på blot 13 måneder.