Sådan fører danske skattely-festivaler millioner til udlandet

Torsdag går det løs på Fyn, når Tinderbox efter to års aflysninger igen slår dørene op og afholder festival.

De danske skatteborgere har betalt 39.099.527 kroner til Tinderbox og søsterfestivalen NorthSide, der måtte aflyses på grund af coronapandemien i 2020, selvom de to festivaler er ejet i lande, som eksperter kalder skattely.

Ekstra Bladet har gennemgået ejerstrukturen, der først går til England og videre til en kæde af selskaber i Luxembourg, der i sidste ende fører til skatteparadiset Caymanøerne, hvor Providence Equity-fondene hører hjemme, ligesom der også er tråde til Holland.

Down the Drain afviste kritikken, men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at festivalerne gør brug af en finte, som skattely-eksperter har kritiseret i årevis.

Lån for millioner

Af 2020-regnskabet for selskabet Superstruct Holding S.à r.l. fremgår det, at Superstruct Denmark Holding ApS 2. maj 2019 - dagen før festivalerne meldte ud, at de var blevet opkøbt - optog et lån på 14,5 millioner euro - svarende til 107,9 millioner kroner.

Renten på lånet, der løber i ti år, lyder på 6,75 procent, hvorfor der altså ryger millioner af ekstra kroner på gælden hvert år. Indtil nu er der ikke betalt noget tilbage, fremgår det af regnskaberne.

I 2020, hvor festivalerne NorthSide og Tinderbox modtog 39 millioner kroner fra den danske stat, løb der samtidig 7,6 millioner kroner i renter på lånet til Luxembourg-selskabet.

Af selskabets årsrapport fremgår lånet.

Skattefri udbetalinger

I alt er der løbet 12,48 millioner kroner på i renter i 2019 og 2020.

Disse renter kan selskabet trække fra i skat i Danmark, ligesom de kan føres skattefrit ud af landet i mange tilfælde. Det siger en række eksperter, Ekstra Bladet har talt med.

- De spiller jo på det her med, at renterne kan komme gratis ud af landet uden skat og ned til Luxembourg, hvor selskabsskatten er meget lav. Derudover kan de oven i købet føre udbytte op til moderselskabet, da det ikke udløser skattepligt, siger Michael Bjørn Hansen, der blandt andet har været kontorchef i Skatteministeriet i 22 år, da Ekstra Bladet ringer ham op og gennemgår selskabskonstruktionen for ham.

Ekstra Bladet har også talt med skatteadvokat Eduardo Vistisen.

- Fordelen er, at hvis datterselskabet låner penge, kan de som udgangspunkt fratrække renterne i anden skattepligtig indkomst. Det vil sige, at man i datterselskabet reducerer skattebetalingen i Danmark og altså betaler mindre i skat, siger han.

NorthSide fandt sted tidligere på sommeren, efter festivalen var blevet aflyst både i 2020 og 2021. Foto: Per Lange

Retssager på stribe

Eduardo Vistisen fortæller, at det først var noget, man blev særligt opmærksom på i 2005, og efterfølgende er der lavet en række regler for at undgå det - blandt andet er der sat en grænse for, hvor meget man kan fratrække i renter.

- Men der er et moder-/datterselskabsdirektiv fra EU, der siger, at rentebetalinger mellem koncernforbundne selskaber i EU er fritaget for kildeskat. Det vil altså sige, at Danmark ikke kan beskatte de renter, hvis de går til et EU-selskab, siger han og nævner undtagelsen i form af de såkaldte 'beneficial owner'-sager, som Skat i de seneste år har ført flere af, og som der i øjeblikket er på vej gennem retssystemet.

- Går renterne i virkeligheden til et selskab, som ikke ligger i EU, så kan Skat godt lægge den kildeskat på. Og det er det, de sager handler om. For betaler man renterne til selskabet i Luxembourg, eller er det i virkeligheden til et selskab på for eksempel Caymanøerne?

Om de 6,75 procent i rente er markedsvilkår vil Michael Bjørn Hansen ikke lægge hovedet på blokken omkring, da der er mange ting at tage højde for i den forbindelse, og der er flere tilfælde med langt højere renter på det såkaldte grå lånemarked.

- Men det er klart, at i et nulrentemiljø, som det jo var dengang, er det højt. Og jeg kunne da godt forestille mig, at de har sat det på et lidt skævt beløb for at få det til at fremstå som om, at de er meget seriøse og har siddet og beregnet risikoen og alt sådan noget, siger han.

Efter to år med aflysninger fandt NorthSide sted tidligere på sommeren, mens Tinderbox afvikles fra torsdag til lørdag. Udover kompensationerne fra 2020 - som de var så utilfredse med, at de truer med retssag mod staten - har de også søgt om 39.979.774 kroner for 2021-aflysningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Klapper helt i

Brian Nielsen er direktør for Down the Drain, som driver både NorthSide og Tinderbox. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har anmodet om interview med DTD Group, som driver festivalerne. Her afvises anmodningen dog grundet travlhed op til Tinderbox.

Herefter sendte vi en række spørgsmål på mail, der dog i skrivende stund ikke er blevet besvaret. Vi spurgte blandt andet, hvad lånet er gået til, hvordan renten er blevet fastlagt, og hvorhenne renterne beskattes.

Ekstra Bladet har ligeledes rettet henvendelse til den Cayman-baserede kapitalfond Providence Equity, som altså ejer festivalerne. Heller ikke her er der i skrivende stund modtaget svar på spørgsmålene.

Kan beskattes i Danmark

Ekstra Bladet ville ellers gerne have hørt, hvor renterne beskattes, og hvem selskabet anser som de retmæssige ejer af renterne.

'Hvis selskabet på Jersey eller Cayman Islands er renternes retmæssige ejer, er rentebetalingen ikke omfattet af EU’s rente- og royaltydirektiv eller af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg. Renterne vil i den situation kunne beskattes i Danmark. Renter af gælden vil kunne fradrages i det danske selskabs skattepligtige indkomst, oplyser Skat, der ikke kommenterer på den konkrete sag.