Sådan har du aldrig set hende: Helle Thorning i rap-musikvideo

Den tidligere statsminister er ikke for fin til at medvirke i en rap-musikvideo med Tessa

- Du kan tage en pige ud af Vestegnen. Men du kan ikke tage Vestegnen ud af en pige.

Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har aldrig været bleg for at stå ved sin baggrund som en ægte Vestegns-pige fra Ishøj.

Og nu har den tidligere politiker altså taget næste skridt for at vise tilhørsforholdet.

I rapperen Tessas nye musikvideo for sangen 'Blæstegnen' kan man nemlig se Helle Thorning i pelsfrakke stående med armene krydset foran et højhus.

Sangen er naturligvis en hyldest til Vestegnen, hvor både Helle og Tessa er fra.

I videoen kan man også se Orgi-E fra Suspekt, der rapper med på sangen.

Sangen for Vestegnen

I en pressemeddelelse forklarer Helle Thorning, hvorfor hun har valgt at medvirke i videoen.

'Jeg er jo selv fra Vestegnen, og da jeg hørte sangen, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det her var Vestegnens første rigtige anthem. Og så kan man jo ikke andet end at elske konstellationen af Tessa og Orgi-E', lyder det i meddelelsen udsendt af Universal.

Sangen er lavet for at vise et 'unikt Vestegnen', ifølge Tessa.

'Jeg vil gerne vise, hvor unik Vestegnen er. Unikke mennesker af en særlig støbning, som drømmer stort og går imod fordomme og social arv. Vestegnen er mere end bare et område. Det er en følelse. En mentalitet. Jeg vil vise stolthed, benhård vilje og kunst på den hårde måde', lyder det fra rapperen.

Noget som Orgi-E er helt enig i.

'Indkapslet kan man sige, at videoen sætter billeder på en slags sindsstemning, som vi altid har i os. ’Blæstegnen’ er en mentalitet, hvor man brager derudaf uden at se sig tilbage. Det er den energi, du får, når du hører Tessa eller Suspekt. Den energi udspringer bl.a. af nogle af de steder, vi viser frem i videoen', lyder det.

Om sangen kommer til at hjælpe på Vestegnens omdømme vides endnu ikke.

Du kan se Helle give den gas i musikvideoen her.