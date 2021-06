Sablet ned: - Vi stikker virkelig næsen frem

Fra fredag morgen har hele Danmark kunnet rocke med på Alphabeats og herrelandsholdets bud på en EM-sang, og nummeret, der har fået titlen 'Danmarks Dynamite', har i den grad fået danskerne til tasterne på de sociale medier.

På Twitter trender 'Alphabeat', og dykker man ned i de mange reaktioner, tegner sig et overordnet billede af utilfredshed.

'Hvis I er hurtige, kan I måske få nogle andre til at lave en ny', skriver en bruger for eksempel.

'Det er på niveau med Qatars VM-værtskab', skriver en anden.

Popbandet selv lader sig dog ikke mærke med de negative holdninger, fortæller de til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke nået at læse så mange af reaktionerne, men vi ved jo, at man ikke kan lave en EM-sang, uden at alle kommer til at have en mening, siger forsanger Stine Bramsen.

- Vi ville også selv have en mening, hvis det var nogle andre, der havde lavet den, siger guitarist Anders Bønløkke.

Alphabeat har både indspillet sang og musikvideo med herrelandsholdet.

Bandet har da også forberedt sig på, at reaktionerne nok ville blive mere ekstreme, end hvad de er vant til, når de udsender musik.

- Med sport er det også som om, at de helt store følelser er tilladt, så spekret er større, end vi er vant til. Nogen vil elske den og blive rørt til tårer, og andre vil hade den som pesten, og det er okay, siger Stine Bramsen, mens forsanger Anders SG tilføjer:

- Men det er fedt som poporkester at få lov til at spille på den helt store bane, og vi stikker virkelig næsen frem her, og så må man også kunne tåle at tage nogle slag.

Stor inspiration i tidligere EM-sange Alphabeat forklarer, at de i arbejdet med sangskrivningen har fundet stor inspiration i de tidligere EM-sange. Derudover har de håbet at kunne gøre sangen folkelig, blandt andet ved at starte med en reference til en børnesang. - Det er meget vigtigt for os, at både Emil på fem år og Gerda på 85 kan synge med på sangen. Det har været det største mål for os, siger Anders SG. Nu glæder bandet sig til at komme ud på stadion og opleve sangen i fuldt vigør. Flere af bandmedlemmerne skal se se træningskampen søndag mod Bosnien, og hele bandet skal se Danmarks åbningskamp mod Finland. - Det glæder vi os helt vildt meget til. Det er jo en kæmpestor oplevelse både som fodboldfan at opleve Danmark spille på hjemmebane til en slutrunde, og også at stå der og have vores egen sang med, som folk synger med på, siger Anders SG. Vis mere Vis mindre

En del af rækken

- Hvordan har I forberedt jer på, at der ville komme negative reaktioner?

- I takt med, at vi kom tættere på release-dagen, har vi forberedt os mentalt på modtagelsen, men jeg synes, det er sjovt nok indtil videre, siger Stine Bramsen.

- Så vidt, jeg kan huske, er sangene de sidste 15 år generelt blevet dårligt modtaget, og det var ikke fordi, vi havde nogle forhåbninger om, at vi kunne lave om på det. Vi har et lidt længere sigte med det, siger Anders Bønløkke og fortsætter:

- Forhåbentlig får sangen sit eget liv, og der kommer god stemning i Danmark, og Danmark kommer til at spille godt. Nu er den jo en del af rækken af fodboldssange.

Flere anmeldere har dog også rosende ord med på vejen, blandt andre har Politikens anmelder givet fire ud af seks stjerner og kaldt den 'en energidrink, der hældes direkte ned i øret'.

