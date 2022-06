Sabotage: Helt sort i Aarhus

Det er helt sort, at man ikke kigger i kalenderen, når man booker metalbandet Rammstein.

Så krads i kritikken er Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo forud for aftenens koncert på Ceres Park i Aarhus.

Her betaler fans fra 610 kroner til 890 kroner før gebyr for at se tyskernes berømte og nærmest pyromanagtige fascination af flammekastere, bomber, fyrværkeri og andet festligt isenkram, der kan sættes ild til.

Men selvom det er et af bandets varemærker, står det skrevet i de stjerner, der først dukker op en lille håndfuld timer senere, at det er svært for alvor at gøre et ildshow imponerende i dagslys. Den timing vækker altså kritik.

- Selv for musikbranchens suspekte standard virker det usædvanligt tankeløst, at man igen sætter Rammstein til at optræde i dagslys på årets næstlængste dag, siger Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo.

Han fortsætter:

- Det er helt sort og nærmest ubegribeligt, at et så ellers perfektionistisk band ikke placerer de skandinaviske datoer i eksempelvis august, hvor det er mørkt omtrent halvanden time tidligere. Nu saboterer de showet for dem selv. Og deres fans. Igen!

Rammstein forventes at gå på scenen mellem klokken 20.30 og 21.15. Solen går ned klokken 22.11 i Aarhus i aften, og det vil altså først være mørkt i koncertens slutning.

Sommerkoncert med Rammstein i København i 2019. Her blev kombinationen af manglende mørke og et udførligt ildshow udstillet. Foto: Per Lange

Klapper i

Dermed gentager anmelderen kritikken fra sin anmeldelse ved bandets besøg i København i 2019, hvor han skrev: 'Det var som at se en corny skrækfilm i en biograf, hvor lyset var tændt.'

Ekstra Bladet har siden mandag forsøgt at få en kommentar fra PR & Marketingsansvarlig hos All Things Live, Camilla Trodyb. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra arrangøren til følgende spørgsmål, som blev afsendt per mail:

- Rammstein er blandt andet kendt for at anvende ild i deres sceneshow, og man så, da de optrådte i København, hvordan koncerten først for alvor fik luft under vingerne, da mørket faldt på. Hvad er tankerne bag at lægge koncerten på en af årets længste dage?

- Ceres Park har ry for at have svært ved at håndtere logistikken, når mange mennesker skal ind på stadion i samme tidsrum. Har man gjort sig nogle forholdsregler, og har I nogle gode råd til at komme trygt og sikkert ind på stadion til folk, der har billet?

