Samarbejder med verdensstjerne

Lukas Graham er teamet op med Khalid på nummeret 'Wish You Were Here'

Danske Lukas Graham smagte for år tilbage på international succes, da de bragede op ad hitlisterne med '7 Years' i 2015 og 2016.

Siden er det dog gået ned ad bakke for Lukas Graham, som i de syv år, der er gået, ikke har kunnet leve op til prædikatet dansk verdensstjerne, når man ser på placeringen på hitlisterne.

Nu er bandet, der består af forsanger Lukas Forchhammer og trommeslager Mark 'Lovestick' Falgren, dog gået sammen med den internationale superstjerne Khalid, der står bag hits som 'Better' og 'Skyline', i et forsøg på igen at stryge til tops.

Lukas Graham og Khalid har nemlig fredag udgivet nummeret 'Wish You Were Here'.

Et samarbejde, der blandt andet er blevet bemærket af musikmediet Rolling Stone.

Khalid har adskillige nomineringer og priser for sin musikalske karriere på cv'et. Foto: David Berding/Ritzau Scanpix

Og det er ikke kun Khalid, der kaster stjernestøv over produktionen. Sangen er nemlig blevet til i samarbejde med Ryan Tedder, der er kendt som forsanger for OneRepublic, og som desuden har skrevet flere hits for blandt andre Beyoncé.

Khalid blev i 2019 kåret som en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden af det amerikanske Time Magazine. Om hans indflydelse kan medvirke til igen at få Lukas Graham til tops på de internationale hitlister, vil den nærmeste fremtid vise.