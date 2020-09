Sandheden om Kesi: Forklædt som rapper

Kesi lever et dobbeltliv som skjult forretningsmand i alliance med barndomsvenner og københavnsk modemand

Man hører det ikke i hans sange. Man ser det ikke på Instagram.

Det bliver afsløret i cvr-registeret.

Her blotter rapperen Kesi, at han skjuler et business-suit bag hættetrøjen.

I cvr-registeret er Kesi - med det borgerlige navn Oliver Kesi Chambuso - med et holdingselskab og tre datterselskaber mindst lige så veletableret som på rapscenen.

Som regel er der langt til gangsterrap i cvr-registeret, men Kesi fastholder alligevel et hårdt ydre med en drabelig titel på sit holdingselskab, OSOK, der er en forkortelse af 'one shot one kill'.

Den største aktivitet finder man i KESI.

Selskabet blev stiftet i 2017 med 50.000 kroner i selskabskapital - en god investering, for i dag har selskabet en egenkapital på 3,3 millioner kroner.

Rapper-kollektivet BOC (Bomber Over Centrum) består blandt andre af Kesi, Gilli og Benny Jamz. Foto: Per Lange

Ifølge beskrivelsen i cvr-registeret tjener firmaet sine penge på Kesis musik og beslægtet virksomhed.

Det burde være en lukrativ forretning.

Kesi har i årevis ligget i toppen af hitlisterne, siden han i 2011 debuterede med 'Slem dreng', og det seneste udspil, 'BO4L', ligger i dag numero uno på hitlisten for fjerde uge i træk.

Albumtitlen er en reference til hans slæng BOC, der står for 'Bomber over centrum' - de andre medlemmer tæller Gilli, Benny Jamz og Kesis Christianshavn-overbo Noah Carter.

Ifølge Kesis revisor tjente rapperen også pænt i 2019. Resultatet tæller 750.000 kroner mod 2,5 millioner kroner i 2018 i KESI.

De 750.000 kroner er fratrukket skat for 228.000 kroner og en lønudgift på 762.000 til selskabets ene ansatte.

Kendt modemand

Ved siden af musikbiksen ejer Kesi halvdelen af projektet New Jack City, som drives af medejer og direktør Besnik Miftari.

Miftari er en kendt skikkelse på den københavnske modescene og blandt danske musikere, der ofte går klædt i hans tøjmærke BLS, der er en forkortelse for Bedøvende Lifestyle.

Trods en offentlig profil holder Besnik Miftari kortene tæt ind til kroppen og vil ikke forklare over for Ekstra Bladet, hvad New Jack City skal tjene sine penge på.

Selskabet bliver drevet fra en etage over Besnik Miftaris kontor på Bredgade.

Barndomsvenner

Kesi ejer også en tredjedel af entreprenærskabet MON, der er en forkortelse af stifternes fornavne: Mathias, Oliver og Niclas.

I 2014 arbejdede trioen, der er barndomsvenner, på en app med online gæsterlister. Projektet blev før eller siden lagt i graven.

I dag drives selskabet som en hobbyvirksomhed, forklarer selskabets direktør, Niclas Kwami Adegnika.

- Lige nu er det udelukkende rådgivning til nattelivet omkring it-ting. For eksempel backend-systemer til gæstelister, siger han.

Kesi har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelse.