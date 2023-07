Sang om stor pik og klunker til Vingegaard-fejring: - Upassende

Jonas Vingegaard havde egentlig håbet på The Minds of 99. Det fortalte han allerede i april til TV Midtvest.

Men sådan blev det ikke. Tværtimod.

For mens den dobbelte Tour-vinder nærmede sig Glyngøre Stadion, blev det i stedet to tredjedele af trioen 8Ball, der stod for at sætte gang i festen.

Akavet

Men festen blev med måbende blikke og tabte kæber, der skulle samles op fra jorden igen.

Duoen lagde nemlig fra land med 2009-hittet 'Klunker'. Her måtte forsanger Ronnie Lennett bide al skam i sig og synge børnevenlige strofer som 'fortæl din mor, at min pik var stor, når du vågner med mine klunker i dit ansigt'.

- Ej, hvor er det upassende, lød det fra en tilhører.

Og måske Ronnie Lennett kunne høre opfordringen i den larmende tavshed. For næste omkvæd sprang han over og opfordrede i stedet publikum til at hylde Vingegaard senere, mens instrumentalversionen bragede løs i højttalerne.

- De skal jo lære det

Da Ekstra Bladet fanger 8Ball, inden de går på scenen, er de ellers forberedt på, at den nok ikke kommer til at gå rent ind.

- Jeg tiggede og bad ham og sagde 'er du nu sikker', griner den ene halvdel af gruppen, Jakob Hammer, da Ekstra Bladet spørger, om de har tænkt sig at synge hits som 'Klunker' og 'Søster'. Det er den om svigerinden med meget større bryster.

- De skal jo lære det på et tidspunkt, afbrød forsanger Ronnie Lennett.

Og sådan gik det til, at byens børn torsdag eftermiddag kunne høre Ronnie synge 'jeg ligger med min boner og venter på, du vågner'. Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ernst van Norde

Tilfredse arrangører

Hos arrangørerne er man glade for, at 'børn og voksne havde en fest sammen', skriver de til Ekstra Bladet.

'8Balls indslag 'fylder meget lidt' ud af 'en dag med utrolig mange skønne musikalske indslag og øvrige fine indslag,' lyder det i øvrigt.

