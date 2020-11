Sangerinde scorer kæmpejob

Trods coronakrisen kommer Danish Music Awards - DMA - også i år til at hædre musikken ved et stort anlagt show med nogle af tidens store, danske musiknavne.

For første gang er det sangeren og skuespilleren Annika Aakjær, der er vært ved arrangementet.

Gennem cirka halvanden time vil Annika Aakjær guide seerne og en meget lille kreds af særligt inviterede publikummer gennem liveoptrædener fra nogle af Danmarks mest populære stjerner og uddele statuetterne med den lille bronzefugl.

- Det er en stor ting at få lov at stå i spidsen for DMA 2020, et år hvor musikkens vilkår er under pres. Og det er som regel under pres, at man viser, hvad man er gjort af. Årets show bliver et anderledes et af slagsen, og jeg glæder mig netop meget af samme årsag, siger Annika Aakjær.

Ikke nemt

Lasse Lindholm, der er formand for DMA-Akademiet og kommunikationsdirektør i musikselskabernes brancheorganisation IFPI, skriver i en pressemeddelelse:

'Danske musikere har det ikke nemt for øjeblikket. Alligevel bidrager de med en værdi til vores liv, som de fleste af os nødigt vil være foruden. Derfor fortjener de også mere end nogensinde at blive hyldet ved DMA i år'.

De nominerede til DMA 2020 bliver offentliggjort på sociale medier fra mandag 9. november og frem til showet. De optrædende til DMA 2020 offentliggøres tættere på den store aften.

DMA sendes live på TV 2 og TV 2 PLAY den 28. november 21.05. DMA kan også efter liveudsendelsen ses på TV 2 PLAY. Grundet corona er det i år ikke muligt at købe billetter til arrangementet.