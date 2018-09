Sangstjerne med rørende farvel til Larsen: - Du var min mentor

Efter 'Masser af succes' er Danmarks mest ikoniske spillemand, Kim Larsen, gået bort i en alder af 72 år.

Det har fået fået utrolig mange danskere til tasterne for at udtrykke deres sorg.

Men nogle er mere kede end andre, og en af dem er sangstjernen Rasmus Nøhr. Han havde et helt specielt forhold til den elskede musiker.

- 'Gas 5' stod i min mors pladesamling, så jeg er vokset op med 'Kvinde min' og 'Rabalderstræde'. Han var min mentor med sine handlinger. Musikken var det vigtigste, og han sørgede altid for, at musikerne var glade.

Døde pludseligt: Var i gang med ny musik

- Det var meget stort, da hans producer ringede til mig og spurgte, om jeg ville synge kor på en af Kims plader. Der var jeg meget nervøs, over at skulle synge med Kim Larsen. Men han var meget nede på jorden og god til at få mig til at slappe af, siger Rasmus Nøhr til Ekstra Bladet.

Sangeren har også valgt at hylde legenden med et Facebook-opslag, som i skrivende stund har fået over 1400 reaktioner.

Gasolin genforenet

Ifølge Rasmus Nøhr var Kim Larsen som ingen anden i musik-branchen.

- Det er lige meget, hvem man spørger i branchen, så er der bare ikke nogen dårlige historier om manden. Og det er der altså om de fleste.

Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at nationalskjalden gengældte tjenesten.

- Jeg ringede til ham, da jeg skulle lave min næste plade (Fra kæreste til grin red.), og han var sådan: 'Jamen selvfølgelig, du har sunget for mig, så kommer jeg og synger for dig, og jeg tager Wili Jønsson med'. Så kom Gasolin gående op ad trappen, det var virkelig fed stil, siger Rasmus Nøhr.

Rasmus Nøhr vil ære Kim Larsen ved at tage på værtshus. Foto: Henning Hjorth

Der er flere anekdoter om, hvordan Kim Larsen tog sig af sine kolleger, hvis uheldet var ude. En af dem Rasmus Nøhr har på sinde handler om, hvordan Kim Larsen betalte guitaristen Ivan Horns skattegæld, uden at fortælle ham om det.

Pludselig lå der et brev i Ivan Horns postkasse, hvori der stod, at han nu var gældsfri.

Som mange andre, har Nøhr valgt at bruge søndagen på at fejre Kim Larsen. Det bliver med nære venner på et værtshus i Christianshavn, og selvfølgelig musik fra manden, det hele handler om.

Skal du høre Kim Larsen i dag? Ja, det skal jeg i hvert fald. Nej, jeg har hørt nok. Skal du høre Kim Larsen i dag? 0 % Ja, det skal jeg i hvert fald. 0 % Nej, jeg har hørt nok. Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Minister mindes Larsen: Han bed politikerne i haserne

Chokeret Hans Otto: Kim er ikke til at undvære