Satsede: Popstjerne er helt væk

Halsey tog en chance. Og kiksede.

Popstjernen har allieret sig med Trent Reznor og Atticus Ross fra det industrielle rockband Nine Inch Nails på det nye udspil, ’If I Can't Have Love, I Want Power’, men amerikanerens bemærkelsesværdige sats lader til at give bagslag.

Albummet dumpede ind som nummer 35 i Danmark og holdt kun en enkelt uge i top 40.

I Storbritannien er Halsey også helt væk efter blot to uger i top 100.

’If I Can't Have Love, I Want Power’ debuterede på andenpladsen i USA, men er i tredje uge rutschet ned som nummer 28.

Taylor Swift har rost Halseys modige stilskift, efter popidolet selv havde anderledes stor succes med at ændre sin sound på afdæmpede 'Folklore' og 'Evermore' fra 2020.

Sheerans milepæl

Drake forsvarer sidste uges førsteplads i USA og Danmark med 'Certified Lover Boy'.

Der er ingen nyheder på top 20 herhjemme, men The Minds of 99 sender fire ældre album på top 40 i slipstrømmen på gruppens koncerttriumf i Parken.

Niels Brandt fra The Minds of 99, som har fire album og tre singler i top 40 efter gigashow. Foto: Per Lange

Ed Sheeran bliver det tredje navn i Danmark, der har et album på charten i 300 uger, efter 'X' fra 2014 runder milepælen. Rasmus Seebachs 'Ingen kan love dig i morgen' har 363 uger i top 40, og Lukas Grahams 'Blue Album' har 324.

Den engelske hitmager er nummer et på singlelisten med 'Bad Habits' og desuden nummer fire med sin nye single, 'Shivers'. Begge sange er med på '=', der udkommer 29. oktober.

Billetsalget til Ed Sheerans koncert i Ørestadsparken i København næste sommer begynder på lørdag. Sangskriveren gav to udsolgte koncerter i Odense i 2019, og hans turnéplan åbner også op for ekstrakoncert denne gang.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Lil Nas X forventes at ramme alverdens charts i næste uge med debutalbummet 'Montero'.