Saveus får debut på Grøn: Publikum kommer til at huske det

Når årets Grøn-koncerter løber af stablen i otte danske byer til sommer, bliver det med et nyt navn i klassen, som skal optræde på turnéen for første gang.

Højenergiske Saveus, der er ensbetydende med Martin fra 'X Factor', får nemlig debut på Grøn i år. Det oplyser koncertkaravanen i en pressemeddelelse.

Saveus bragede igennem i 2015 med deres første single, 'Levitate Me', og i 2017 udgav de debut-ep'en 'Will Somebody Save Us'.

I 2018 udkom de så med debutpladen 'Neuro', og samme år fik de æren af at åbne Orange Scene på Roskilde Festival.

Masser af tryk på

Til sommer lover Saveus, at publikum får deres hedeste sangønsker opfyldt.

- På Grøn kommer vi til at spille alle vores hits. Vi vil rigtig gerne ud at vise hele Danmark, hvem Saveus er. Folk kan forvente, at vi kommer til at levere en koncert med masser af tryk på og en hel masse energi. Folk kommer til at huske Grøn 2019 for det år, hvor Saveus spillede der første gang, udtaler Martin i pressemeddelelsen.

De offentliggjorte navne til Grøn 2019 er indtil videre Scarlet Pleasure, Kesi, Kato, Carpark North, Alphabeat, Anne, Sanne og Lis og Saveus.

Koncerterne finder sted i uge 29 og 30, hvor karavanen besøger otte danske byer.

Første stop er Amager 18. juli. Herefter følger Kolding 19. juli, Aarhus 20. juli, Aalborg 21. juli, Esbjerg 25. juli, Odense 26. juli og Næstved 27. juli, inden festen slutter 28. juli i Valby.