Scorer nyt job: Skal afløse Thomas Treo

Normalt er det Sussi Nielsen, der står på scenen og sørger for, at der bliver spillet op til dans.

Men onsdag viger hun den plads til fordel for Elton John, der gæster Danmark til en udsolgt koncert i Royal Arena.

I stedet skal Sussi, der blev danmarkskendt som den ene halvdel af duoen 'Sussi og Leo', sidde på tilskuerpladserne og være gæsteanmelder for Ekstra Bladet.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme og høre ham. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at pege fingre ad ham med, at han ikke lige rammer en tone, siger Sussi forud for sin nye tjans som gæsteanmelder og fortsætter:

- Jeg er ikke mere fan af ham ham end så mange andre, men han laver noget knaldhamrende godt musik. Når jeg er ude at optræde, spiller vi ikke noget med ham for tiden, men vi har før spillet nummeret 'Nikita', lyder det videre fra Sussi, der efter Leos død nu spiller i bandet 'Sussi og drengene'.

Sussi blev danmarkskendt som den ene halvdel af 'Sussi og Leo'. 18. februar døde Leo efter længere tids sygdom. Foto: Ole Kjær

Onsdag har Sussi Nielsen har fået tjansen som gæsteanmelder, da Ekstra Bladets faste musikanmelder, Thomas Treo, skal i Parken, hvor Coldplay har meldt sin ankomst.

Sidste gang

Elton John skulle egentlig have gæstet Royal Arena i september 2021 som led i sin enorme afskedsturné, men den koncert måtte udskydes, da den legendariske pianomand faldt og slog hoften.

'Det er med stor bedrøvelse og tungt hjerte, at jeg er tvunget til at flytte datoerne på min 'Farewell Yellow Brick Road Tour' i Europa og Storbritannien til 2023, udtalte Elton John dengang i en pressemeddelelse, der fortsatte:

'I slutningen af min sommerferie faldt jeg akavet på et hårdt underlag, og jeg har haft betragtelige smerter og ubehag i min hofte lige siden.'

Elton John har flere gange været i Danmark. Blandt andet i 2019, hvor han var afsted med samme afskedsturné, som han i aften er afsted med igen. Foto: Per Lange

Elton John oplyste videre, han skulle opereres i hoften.

Veteranen har flere gange gæstet Royal Arena. I 2019 skete det hele to gange på den omfattende afskedsturné, han havde kastet sig ud i.

Ydermere optrådte Elton John også i sommeren 2022 i Horsen til en stadionkoncert, der var programsat som hans uigenkaldeligt sidste på dansk jord.

Nu bliver det 5. juli 2023 i stedet for.