Scoringer på Roskilde: Det går de efter!

Hvad jagter gæsterne, når de skal score på Roskilde Festival? Ekstra Bladet har været en tur rundt i campingområderne for at blive klogere

Flirt, kærlighed og gymnastik i teltet er selvfølgelig en stor del af Roskilde Festival.

Men hvad har de mange festivalgæster i sinde, når de skal flirte, hygge for en stund eller måske finde den store kærlighed?

Ekstra Bladet har været forbi campingområderne på den store festival for at blive klogere på, hvad gæsterne egentlig går efter. Og der er særligt én ting, som de er enige om.

Mange af gæsterne, som Ekstra Bladet har talt med, fortæller, at det er personligheden, der er det vigtigste for dem.

- Hun skal se sød ud. Jeg går faktisk mere efter personligheden. At man kan finde en forbindelse. Jeg skal kunne tale med hende, lyder ordene fra en af de mandlige festivalgæster.

- Det handler om, hvilket humør person er i. Han skal være sød nok til at dele øl ud, og han skal være sød nok til at man føler sig velkommen. Så det handler ikke om, hvordan han ser ud, fortæller en kvindelig gæst.

Det ydre tæller også

Det indre betyder altså det meste for de fleste festivalgæster, som Ekstra Bladet har snakket med, men der er også dem, der udelukkende har det ydre i kikkerten.

- Hun skal være lavere end mig. Hun skal være rødhåret og have blå øjne. Hvis hun har en stor mave, går det ikke.

- Vedkommende skal ligne Harry Styles (sanger, red.) eller Kristen Stewart (skuespillerinde, red.). Og så skal personen have grønne eller brune øjne. Hvis det er en mand, skal han være behåret.

Ekstra Bladets rundspørge slutter i et telt i den østlige del af festivalen, hvor syv unge mænd bliver forstyrret under et spil kort.

De er alle sammen enige om, hvad de går efter, når de skal score en kvinde.

- Glem personligheden. Det er kun det ydre, der tæller. Stor røv, store patter.

