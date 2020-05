Se eller gense Alma Aggers hotte debut

Fredag aften var 20-årige Alma Agger for første gang i sit liv hovedperson ved en koncert.

Det skete her på Ekstra Bladet, hvor årets 'X Factor'-vinder fik sin debut som sangerinde ved sin helt egen koncert.

Lørdag i sidste uge vandt hun 'X Factor', hvor deltagerne kun synger en enkelt sang eller to, og inden hun meldte sig til talentkonkurrencen, havde hun ikke sunget for nogen før.

Derfor var det noget af en mundfuld for Alma Agger at skulle synge en hel koncert.

Alma giver sin første koncert på Ekstra Bladet: - Jeg er ret nervøs

Hun optrådte med numre, som hun tidligere har sunget i 'X Factor' - blandt andet med sin vindersang 'The Last Dance', og det blev en hot oplevelse.

De sommerlignende temperaturer og de insisterende spotlights fik sveden frem på Alma Aggers pande.

- Det er som at løbe et maraton det her, grinede sangerinden under koncerten, og afslørede, at hun havde det rigtig rigtig varmt.

Alma Agger startede med jakke på, men det blev hurtigt for varmt for den 20-årige sangerinde. Foto: Per Lange

Hun virkede oprigtigt glad under de ni sange, hun fik lov at synge. Flere gange kunne man høre smågrin under sangene fra den unge debutant.

- Sikke en debut, konstaterede hun selv, da hun sagde tak for i aften.

Umiddelbart efter koncerten sagde Alma Agger, at hun synes, at den halve time, hun sang, fløj afsted.

- Det var så hurtigt overstået. Heldigvis nåede jeg at nyde det, sagde hun.

Du kan se eller gense Alma Aggers debut herover.