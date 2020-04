Se eller gense fredagsbraget med Annika Aakjær

Missede du koncerten med Annika Aakjær - eller har du bare lyst til at se den igen - så kan du gøre det her

Mens påsken i år er mere stille end normalt for de fleste danskere, så sørgede Annika Aakjær for, at der fredag aften for en stund blev glemt alt om coronavirus og isolation.

Den nordjyske sangerinde leverede her et brag af en koncert med sit band, da hun gik på scenen og gav den gas for Ekstra Bladets læsere.

Giver gratis livekoncert kun på Ekstra Bladet: - Jeg er pissebange for at miste

37-årige Annika Aakjær og bandet bestående af Mathias Sommer, Lars Meiling og fødselaren Abas Christian Bathily skulle have været på turné rundt i Danmark netop nu, og fredag skulle de have optrådt i DR Koncerthuset.

Annika Aakjær var i topform, da hun fredag aften gav koncert for Ekstra Bladets læsere. Foto: Per Lange

På grund af coronavirussen har de dog været nødt til at udskyde de mange koncerter, og det nød Ekstra Bladets brugere godt af fredag aften.

Den lidt mere end 30 minutter lange koncert, hvor der blev spillet numrene 'Alene længe', 'Står lidt for tæt', 'Alt hvad jeg vil sige', 'Skulder ved skulder' og 'Med det samme', vakte stor begejstring i kommentarsporet, hvor folk meldte om både dans i stuen og fællessang.

Hvis du gik glip af koncerten - eller hvis du bare har lyst til at se den igen - så kan du gøre det i videoen over artiklen.

