Seebach: Måske er det ikke alle der ved hvad de taler om

Rasmus Seebach udgiver i morgen et jubilæumsalbum med 21 sange fra de seneste ti år krydret med fem helt nye popsange.

Siden sit selvbetitlede debutalbum fra 2009 har han udgivet yderligere fire studiealbums, og hans letgenkendelige stil har gjort, at han fra tid til anden bliver beskyldt for at gentage sig selv.

- Hvad tænker du, når du bliver kritiseret for at lave det samme album igen og igen i stedet for at forny dig?

- Hvis man fjernede al vokal fra mine sange fra de senest ti år, vil man opdage, at musikken er meget alsidig. Der er altså kæmpe forskel på 'Natteravn' og 'Under stjernerne på himlen'. Jeg tror faktisk ikke, der findes andre, der på den måde både laver godnatsange og sange til dansegulvet, siger Rasmus Seebach til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så når folk siger, at det bare er det samme igen, så undrer jeg mig faktisk lidt. Jeg har svært ved at nikke genkendende til kritikken. Jeg bliver ikke irriteret, men tænker nogle gange, at måske er det ikke alle, der ved, hvad de taler om.

Læs mere i det store Rasmus Seebach-tema her:

Seebach: - Der vil altid være nogen der synes du er en klaphat