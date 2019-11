Seebach overrasker med Shu-bi-dua-hit

Rasmus Seebach har været i Stockholm for at indspille to sange, der netop er udkommet på streamingtjenesten Spotify.

Den ene sang er en ny version af en af hans seneste singler 'Beautiful' fra det aktuelle jubilæumsalbum 'Tak for turen', mens det andet er en coverversion af Shu-bi-dua-klassikeren 'Basuner og Engle'.

Sangene er en del af Spotify Singles-konceptet, som blandt andre de internationale superstjerner Ed Sheeran og Taylor Swift også har bidraget til.

Med udgivelsen af Shu-bi-dua-sangen 'Basuner og Engle' fra pladen 'Shu-bi-dua 4' fra 1977 træder Seebach ind i en for ham ny verden.

Ifølge Rasmus Seebach var det dog ikke noget svært valg.

'Det er en fantastisk sang. Det er en fantastisk tekst og en helt overdrevet smuk melodi', lyder det fra Rasmus Seebach.

Det er første gang, Seebach udgiver et covernummer, der ikke er skrevet af ham selv eller hans far, Tommy Seebach.

'Basuner og Engle' har desuden en særlig betydning for sangeren, der er vokset op med den legendariske sanger Michael Bundesens søn, Nicolaj Bundesen, der i dag er Rasmus Seebachs manager.

Michael Bundesen er ikke længere aktiv som musiker. Siden han for nogle år siden blev ramt af en blodprop i hjernen, har han skiftet mikrofonen ud med malerpenslen. Her ses han på scenen under en koncert på Midtfynsfestivalen 1994. Foto: Annelise Fibæk

Sang til bryllup

Rasmus Seebach optrådte desuden med nummeret foran Michael Bundesen, brudeparret og resten af gæsterne til sin managers bryllup sidste år.

- Det var der idéen opstod. Det var både vildt følelsesladet og en kende nervepirrende at opføre denne levende legendes sang, alt i mens han sidder blot to meter fra en og lytter med. Der skal man altså lige gøre sig umage. Han fortalte mig heldigvis efterfølgende, at han var meget begejstret for fortolkningen, hvilket jeg selvfølgelig blev utroligt stolt, glad og lettet over, siger Rasmus Seebach.

Utrolig glad

For Michael Bundesen har det også en ganske særlig betydning, at Rasmus Seebach har valgt at fortolke en Shu-bi-dua sang.

'At det lige netop er Rasmus, der har fortolket 'Basuner og Engle', gør mig utroligt glad. Jeg kendte Tommy, der har spillet med på et hav af Shu-bi-dua sange, og Rasmus arbejder nu med begge mine børn. Så det bliver jo næsten i familien, kan man sige, siger Michael Bundesen og forsætter:

'På det professionelle plan har jeg den dybeste respekt for Rasmus. Ud over de åbenlyse musikalske kvaliteter, så mestrer Rasmus på sjældent og elegant vis, den utrolig svære kunst det er at gøre det komplicerede simpelt. En kunst, vi også gjorde os umage for at være gode til at praktisere med Shu-bi-dua'.