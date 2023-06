Seebach storhylder kollega: - Han er fandeme dygtig

Rasmus Seebach hviler i sig selv og har ikke travlt med at skabe det næste store hit på samme måde som førhen.

Det er da også blevet 'in' som sanger eller sangerinde at have flere kasketter på og udvide sit repertoire eller forretningsimperium - for eksempel med skuespil.

Men Rasmus Seebach har bestemt ikke tænkt sig at gøre som Lady Gaga, Justin Timberlake og senest danske Christopher.

Med reference til teksten i sit hit 'Den jeg er' vil knægten Seebach bare gerne synge, som hans far sagde, han skulle.

- Ærligt talt, det synes jeg, at vi skal lade Christopher om, siger Rasmus Seebach om kollegaens store succes som skuespiller.

Han fortsætter:

- Jeg synes, han klarer den så vildt i den der rolle. Han gør det godt. Han er fandeme dygtig. Kæmpe respekt. Han er virkelig sej, synes jeg.

- Så du holder dig til sangen?

- Jeg holder mig til sangen.

Annonce:

Noget kunne tyde på, at Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, opfordrer Christopher til at forblive i skuespillerbranchen.

Under overskriften 'Christopher bør skifte job' har Treo i hvert fald just anmeldt krøltoppens seneste koncert på Tinderbox torsdag aften.

Christopher i en scene fra 'A Beautiful Life', der nærmest har lagt Netflix ned på verdensplan. Her overfor Paw Henriksen. Foto: Emilia Staugaard/Netflix

Der går dog lidt længere tid, før det bliver muligt at anmelde Rasmus Seebach, skulle Treo ønske det.

- Jeg har 12 koncerter hen over sommeren. Men jeg skal spille underligt sent i år. Så det føles supermærkeligt, for alle mine musikvenner er allerede i gang. Men jeg skal lige vente en måneds tid endnu, siger Rasmus Seebach.

En udfordring

Han slog igennem med et brag i 2009, da han udgav singlen 'Engel'.

I årene efter lå han stort set konstant højt på albumhitlisterne i mange måneder - ja, år - i træk. Idolets album 'Ingen kan love dig i morgen' blev i 2020 for eksempel historiens første album med 300 uger på top 40

Annonce:

Det er dog, som om det i nyere tid har stået lidt mere sløjt til på Rasmus Seebachs hitfabrik.

- Jeg synes, det er en udfordring, men jeg må også indrømme, at jeg er et sted, hvor jeg er supertilfreds med, hvor jeg er, så jeg prøver på at lade være med hele tiden at jagte efter at ligge nummer et. Det bliver et hårdt liv, hvis det er det, man hele tiden stræber efter.

Rasmus Seebach med kæresten gennem ti år, Julie Teglhus, og deres ældste søn, Holger, på seks år. Foto: Henning Hjorth

Rasmus Seebach melder alt godt på privatfronten, hvor han i år kan fejre tiårsdag med kæresten Julie Teglhus, som han har sønnerne Holger, seks, og Helmut, et, med.

- Det går da supergodt, vil jeg selv sige. Har vi det ikke godt? spørger Rasmus Seebach sin muse ved siden af.

Teglhus bekræfter, inden Rasmus atter tager ordet:

- Vi har det pissedejligt.

Ekstra Bladet har også talt med Rasmus Seebach og Julie Teglhus om deres syn på den famøse Onkel Reje-sag fra maj måned i år. Hør deres holdning til den - og ham - her.