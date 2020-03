Seere i ekstase: Gense kæmpe livefest

Ekstra Bladet og rockbandet The Sandmen gik fredag aften sammen for at sprede noget glæde til danskerne med et brag af en livekoncert. Se deres 30 minutter lange optræden her

Fredag aften inviterede Ekstra Bladet danskerne med til livekoncert med rockbandet The Sandmen.

Det albumaktuelle band spillede live fra deres studie i 30 minutter for Ekstra Bladets læsere og svarede derefter på spørgsmål. Det gjorde de i håbet om at sprede lidt god stemning i en tid, hvor coronakrisen er på alles læber, og hvor vi er tvunget til at holde os inden døre.

Og alt at dømme efter kommentarsporet i livebloggen på ekstrabladet.dk faldt koncerten i ganske god jord hos seerne hjemme i stuerne. Her væltede det løbende ind med hundredvis af kommentarer.

Herunder er et udpluk af de mange input:

'Fuldstændig fantastisk performance. Det er en grund til, at The Sandmen altid har været et af mine favorit danske rockbands. Fuck, Allans stemme holder bare stadigvæk max'.

'Den koncert sad lige i skabet..... 6 årig og 9 årig rockede med sammen med en gammel fan....Vi ses live. God aften drenge'.

'Tak til Ekstra Bladet, de har forstået begrebet fredags rock. Fed koncert. Tak til the Sandmen'.

'Tak til Sandmen og EB for en super fed koncert. Dette initiativ med live-streaming koncerter er top klasse. Keep ‘em coming!'.

'Kære EB. Sandmen live i vores alle sammens krise - Fremragende'.

The Sandmen spillede i en halv time for at skabe god stemning ude i de danske stuer. Foto: Per Lange

Havde glædet sig

Forsangeren i The Sandmen, Allan Vegenfeldt, havde inden koncerten understreget, at han glædede sig meget til at give koncert i en tid, hvor mange har det svært, og hvor mulighederne for at høre musik live er begrænsede.

Han håbede derfor, at danskerne ville tage godt imod det.

- Det bliver selvfølgelig anderledes (at spille uden publikum, red.), men vi glæder os rigtig meget, sagde han og tilføjede:

- Hvis man kan lide musik og rockmusik, giver det mening at sidde sammen og høre rockmusik virtuelt, når vi nu ikke kan være sammen på spillestederne. Det er en fed idé. Der er mange, der i denne her tid benytter chancen til at spille hjemmefra på de sociale medier, og så er det bare endnu federe, at Ekstra Bladet bidrager med en platform, så vi kan gøre noget fælles. Det er dejligt, at vi kan samle folk på den måde, sagde han videre.

The Sandmen i Sun Studiet, som ligger på Nørrebro. Herfra nåede de ud til Ekstra Bladets læsere. Foto: Per Lange

Det spillede The Sandmen Himmelstormer

Fra Over Skyerne

På Gaden

Kærligheden Flyder

Snowman

Get Up Get Out

House In The Country, Devilsway

Se eller gense The Sandmens optræden på ekstrabladet.dk i videoen over artiklen

Læs eller genlæs også hele Ekstra Bladets liveblog herunder.