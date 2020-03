Seere vilde af begejstring: Gense kæmpe livefest her

Søndag formiddag bød Ekstra Bladet på en personlig søndagsbrunch-koncert med Clara direkte fra hendes studie i Aarhus.

Den 19-årige popsanger, der netop nu er aktuel med albummet 'Growing Up Sucks', spillede live fra sit studie i 30 minutter for Ekstra Bladets læsere, hvor hun blandt andet sang flere af sine store hits som 'Legend' og 'Crazy'.

Formiddagsfest på Ekstra Bladet: - Det er nervepirrende

Clara havde blandt andet sagt ja til at give koncert i håbet om at sprede lidt god stemning i en tid, hvor coronakrisen er på alles læber, og hvor vi er tvunget til at holde os inden døre og være sammen - hver for sig.

Clara gav den fuld gas til trods for det manglende fysiske publikum. Foto: Andreas Nowicki/NowTek.dk

Og alt at dømme efter kommentarsporet i livebloggen på ekstrabladet.dk under koncerten, faldt hendes optræden i ganske god jord hos seerne hjemme i stuerne.

Herunder kan du se et udpluk af de mange kommentarer:

'Selvom man sidder herhjemme og er 55 år, og det ikke er 80'er stilen, så nyder jeg din musik og specielt din fantastiske stemme. Så fedt med livekoncert i stuen sammen med kaffe og strikketøj. 1000 tak. Pøj pøj med fremtiden'.

Kun på Ekstra Bladet: Kom til gratis formiddagsfest

'God stil, tak for nærværet og et fantastisk sangvalg. God søndag Danmark'.

'Tak for en skøn koncert. Jeg har siddet i et solrigt hjørne af min have og rocket med og råbt wuhuuu og klappet efter hvert nummer. Gad vide hvad naboerne tænker. Skøn start på dagen! Vi ses til en koncert!'

'Dejlig overraskelse! Super professionel optræden under specielle forhold uden publikum. Respekt!'.

Nervepirrende

Clara fortalte til Ekstra Bladet forud for søndagens koncert, at hun glædede sig enormt meget til at spille live på ekstrabladet.dk, men at hun også var nervøs, fordi det er nyt for hende at stå på scenen uden et fysisk publikum.

- Det er lidt mere nervepirrende, fordi man ikke kan se folks ansigter. Man ved ikke, hvad publikum tænker, og om de kan lide musikken. Det er jo en helt anden setting. Man står ikke på en scene og optræder, som man normalt gør, lød det fra Clara, der tilføjede:

- Det er mere casual på en måde, men samtidig også virkelig mærkeligt og anderledes - og ja, nervepirrende, at der nok er så mange der ser med, men at man ikke kan se dem. Jeg er meget spændt på at prøve det.

Det spillede Clara White Noise

Thank Me Later

Loving On Me

Crazy

Girl Like You

Legend

Undervejs i koncerten grinede Clara også flere gange over, at der var tavst, fordi hun af gode grunde ikke kunne høre publikum hjemme i stuerne.

- Det er så mærkeligt det her. Jeg klapper lidt af mig selv, grinede hun og understregede til sidst i koncerten, at hun syntes, det havde været en fornøjelse at spille på ekstrabladet.dk - til trods for den noget atypiske situation

- Det har været en kæmpe fornøjelse at spille for jer. Det har været hyggeligt. Vi håber, I også har syntes, at det var en god morgenbrunch. Vi har i hvert fald syntes, at det var skidehyggeligt, lød det fra Clara.

Clara fortalte flere gange fra studiet, at hun nød at stå på scenen. Foto: Andreas Nowicki/NowTek.dk

Se eller gense Claras optræden på ekstrabladet.dk i videoen over artiklen, og glæd dig til endnu flere koncerter i næste uge her på Ekstra Bladet.

Du kan ligeledes genlæse Ekstra Bladets liveblog herunder: