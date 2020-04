Seere vilde af begejstring: Gense kanon fredagskoncert her

Fredag aften gav den danske gruppe Marshall Cecil koncert live på ekstrabladet.dk fra Pakhus 11 i København.

Med meget kort varsel sprang de til, da hitduoen Phlake, som efter planen skulle have spillet fredag aften, måtte aflyse grundet sygdom.

Marshall Cecil, der består af sanger Daniel Abraham Basse, Sophus August Tuxen på keyboard og Sebastian Rasmussen Fibiger på tromme, bød under deres 30 minutter lange koncert blandt andet på hittet 'Soliloquy (Wouldn't Feel Alone)', som har været P3's uundgåelige.

Bandet håbede, at de med fredagskoncerten kunne være med til at skabe et sammenhold omkring musikken i en tid, hvor coronakrisen gør, at koncerter og andre sociale arrangementer er udskudt eller aflyst - heriblandt også en række af Marshall Cecils planlagte koncerter.

Forsanger Daniel Abraham Basse opfordrede flere gange seerne til at synge med ude i stuerne. Foto: Per Lange

Begejstrede seere

Og at dømme ud fra jer seeres kommentarer undervejs i Ekstra Bladets liveblog, kunne I i den grad lide, hvad I så - og ikke mindst hørte.

For selvom mange af jer umiddelbart ikke kendte Marshall Cecil, havde I en fest ude i stuerne.

Herunder kan I se et uddrag af de mange kommentarer, som væltede ind til Ekstra Bladet undervejs i livebloggen:

'Tak for musikken, det var nyt og spændene. Glæder mig til at opleve det live på et tidspunkt!'

'Dejlig nyt og eksperimenterende. Spændende lyd. Tak for en nyopdagelse'

'Wow EB. Tak for at åbne min horisont på en dejlig fredag. Man kan sgu altid regne med jer'.

'Respekt for at I kunne træde til med så kort varsel. Virkelig fed musik'.

Bandet gav den alt, hvad de havde, selvom der ikke var et fysisk publikum til stede. Foto: Per Lange

Glædede sig

Forud for fredagens koncert fortalte forsanger i Marshall Cecil, Daniel Abraham Basse, til Ekstra Bladet, at bandet glædede sig meget til at spille på ekstrabladet.dk, fordi de grundet coronavirus har været forhindret i at spille koncerter den seneste tid.

- Der sker mange mærkelige ting i de her coronatider. Der er mange planer, der hele tiden bliver lavet om. De her livestream-koncerter er en ny måde at komme ud til et publikum, når man ikke kan mødes fysisk, og da vi fik muligheden, tog vi en hurtig beslutning. Vi synes, det er et privilegie at få lov til, og vi glæder os helt vildt, og det er fedt, at man kan mødes om musikken på denne måde, sagde forsangeren.

Hvis du ikke nåede at se koncerten, kan du heldigvis stadig nå det. Foto: Per Lange

Du kan se eller gense Marshall Cecils koncert i playeren øverst i denne artikel.

Undervejs i koncerten sendte flere af jer seere spørgsmål ind til bandet. Deres svar vil blive udgivet i en artikel på ekstrabladet.dk, så snart de er klar.