Sensation: Larsen taber til teenager

Kim Larsen overraskede med 'Sange fra første sal'. Eller snarere hans efterladte gjorde.

Nu overrasker spillemanden på albumlisten. Eller det er faktisk folket.

Se også: Larsens dødsplade: Det' så trist

'Sange fra første sal' er nemlig ikke dødpopulær længere, for efter planmæssigt at have ligget tre uger helt på toppen, dumper den posthume plade ned som nummer tre.

Se også: Vanvid! Død Larsen i historisk triumf

Og det er ikke en decideret nyhed, der overtager førstepladsen. Det er såmænd debuten fra 17-årige Billie Eilish, som for første gang er nummer 1 herhjemme.

Pladen med den lange titel 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' går kun en vej, og det er fremad.

Nedtur for Gnags

Den californiske popstjerne generobrer i denne uge førstepladsen i både USA, Storbritannien og Australien. Albummet har ligget nummer 1 i 16 lande. Som 'Sange fra første sal' udkom det 29. marts.

På andenpladsen i Danmark er Lady Gaga & Bradley Coopers enormt succesfulde soundtrack til 'A Star Is Born', der har tilbragt ti uger på førstepladsen.

Se også: Beyoncé og Jay-Z: Patetiske i Parken

Den eneste nyhed i top 30 er Beyoncés 'Homecoming: The Live Album' på 11. pladsen.

Gnags' nye skive, 'Robot ’n’ Roll’, holdt kun en enkelt uge i top 40. Den gik ind som nummer 13 i sidste uge og er allerede ude.

Se også: White trash: Affald fra Pink

På onsdag rammer nyheder fra Pink, Sebastian, TopGunn og Sivas formentlig listen.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Sivas har den eneste nyhed på singlechartens top 20 med 'Capitan', der er nummer 10. Lil Nas X napper sin anden uge i front med verdenshittet 'Old Town Road'.