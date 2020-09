Sex-indhold fjernet fra Joy Mogensen-hjemmeside

På hjemmesiden www.joy-mogensen.dk, der åbenlyst bærer den socialdemokratiske kulturministers navn, har man siden fredag 12. juni kunnet se musikvideoen til sangen 'Gourmet', der indeholder særdeles eksplicit seksuelt indhold af og med den danske rapper Nikoline.

Umiddelbart efter Nikoline lancerede sin kontroversielle musikvideo på hjemmesiden, krævede Socialdemokratiets advokater, at hun stoppede med at bruge domænet, hvilket Nikoline nægtede.

Nikoline kalder sangen 'Gourmet' og den tilhørende musikvideo for sin mest udfordrende udgivelse til dato. Foto: Manuel Alberto Claro

Sagen blev herefter videregivet til Klagenævnet for Domænenavne.

Klikker man sig i dag ind på joy-mogensen.dk for at se Nikolines meget omtalte musikvideo, bliver man slemt skuffet.

I stedet for nøgne kroppe og eksplicit sex finder man nu en hjemmeside med en udførlig beskrivelse af Joy Mogensens politiske virke som tidligere borgmester i Roskilde og nuværende kulturminister for Socialdemokratiet.

Musikeren med det borgerlige navn Nikoline Vicic Rasmussen valgt i begyndelsen af juni 2020 at købe web-adressen med kulturministerens navn for at bruge den til distribuering af sin nyeste musikvideo 'Gourmet', hvor der indgår sex og nøgenhed i en grad, så den blev forbudt på Youtube og hittede på hardcore-pornotjenester som Pornhub. Fire dage senere - tirsdag 16. juni - lagde Nikoline et brev fra Socialdemokratiets advokat på sin Facebook-profil. Af skrivelsen fremgik det, at Joy Mogensen og Socialdemokratiet krævede, at Nikoline stoppede med at bruge domænet joy-mogensen.dk 'Brugen skal ophøre definitivt og domænet skal slettes senest 10 dage fra dags dato, ellers vil sagen uden yderligere varsel blive overdraget til Klagenævnet for Domænenavne, lød der fra Socialdemokratiets advokater. Herefter fortsatte Nikoline sin brug af domænet. Denne brug er nu ophørt, og på domænet finder man nu en beskrivelse af Joy Mogensens professionelle virke.

Ikke selvhøjtidelig

Man kan desuden læse om den heftige debat om høj- og lavkultur, der fulgte i kølvandet på hendes udtalelse i et interview med musikmagasinet Gaffa.

Her blev hun spurgt til sin yndlingsmusik og nævnte, at hun som ung var stor tilhænger af Absolute Music 2-albummet.

På hjemmesiden står der:

'Absolute Music var en kompilation af det mest populære popmusik for tiden. Derfor mente mange med interesser indenfor kulturlivet ikke at det var et passende svar for en kulturminister. Dog kan man argumentere for, at det nærmere beretter om en minister der ikke er prætentiøs og selvhøjtidelig. Dermed er det netop en kommentar der favner bredt, hvilket en minister skal kunne', står der på hjemmesiden.

Nikoline-sangen 'Gourmet', der forholder sig kritisk til kulturministeren kan ikke længere findes på www.joy-mogensen.dk. Foto: Manuel Alberto Claro

Ukendt afsender

I bunden af hjemmesiden ses den tydelige markering 'Copyright © 2020 Joy Mogensen', men hvem der ejer domænet vides ikke, og det fremgår ikke af domæneregistret, hvor ejeren har ønsket at være anonym.

Fra Socialdemokratiet forlyder det, at det hverken er Socialdemokratiet eller Joy Mogensen, der har forfattet teksten og står bag hjemmesiden.

'Domænenavnet er endnu ikke blevet overdraget til Socialdemokratiet, så hvad angår sidens nuværende indhold, er det ikke noget, som hverken Socialdemokratiet eller Joy Mogensen har forfattet, siger partisekretær Jan Juul Christensen til Ekstra Bladet.

Tilfredshed hos partiet

Socialdemokratiet tilføjer, at sagen i Klagenævnet for Domænenavne faldt ud til deres fordel.

'Vi kan bekræfte, at Klagenævnet for Domænenavnet har truffet en klar afgørelse til fordel for Socialdemokratiet. Det er vi tilfredse med, da man ikke skal have lov til at misbruge andre folks navne'.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at indhente en kommentar fra Nikoline eller Joy Mogensen.