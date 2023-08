Sex på hovedscenen

En storsmilende Tessa fik hele Smukfest til at rappe med på sine tekster om sex, mens hun rystede, hvad hun havde

Er man bare en anelse bornert anlagt, forlod man nok hurtigt Bøgescenerne torsdag eftermiddag.

Her dannede hovedscenen på Smukfest rammerne om det, rapperen Tessa selv kaldte et 'ekstra sexy' show, fordi hun for en sjælden gangs skyld havde iført sig stiletter.

Sex er der ellers normalt ikke for lidt af i Tessas tekstunivers.

'Se min tunge slik' rundt, og min pikmund får dig til at komme på et sekund', rapper hun blandt andet. Og publikum var med på legen.

Den 25-årige vestegnsrapper er ikke bange for at fortælle, hvordan hun vil have det. Foto: Per Lange

Jublede over røv

Særligt når Tessa vendte sin rystende røv til publikum, tog sig selv på brysterne eller førte en hånd ned til skridtet for at få sine pointer om oralsex og vibratorer til at gå rent ind, var der jubel fra masserne.

Bevares, de mange fremmødte 'sjakalinas' var måske mere på end de mødre og fædre, som var dukket op for at se, hvad det er for noget musik, de unge lytter til. Men de holdt da hele vejen.

Og selvom Tessa under femte nummer, 'Skank', måtte smide sine stiletter for at komme helskindet igennem settet, blev det ikke mindre sexet.

Tusindvis af fans jublede og rappede med Tessa på Bøgescenerne. Foto: Per Lange

Den 25-årige publikumsfavorit begejstrede nemlig både med historien om, da hun ansøgte om job som stripper, og da hendes far blev overrasket på sit murerjob, da han første gang hørte sin yngste datter rappe 'snakker for meget, knepper for lidt' i radioen.

Engangspikke og basic bitches

Smukfest skabte tidligere på året debat, da de advarede pressen mod at fokusere på de optrædende kunstneres udseende, køn eller seksualitet.

Det skulle handle om musikken frem for alt.

Tessas musik handler dog i høj grad om seksualitet. Om at den skal være fri og vild, og om at gøre sig fri af de 'engangspikke' og 'basic bitches', der prøver at holde andre nede med deres bornerthed og rynkede bryn.

Og skal man dømme ud fra de titusindvis af mennesker, der sendte hjerter i Tessas retning efter koncerten, er hendes budskab gået klart igennem.

