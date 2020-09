Sexgal trio vælter Danmark

HITLISTENYT: Grovkornede Ude Af Kontrol dunker direkte ind som nummer et på albumcharten

Så har vi balladen.

Ude Af Kontrol lægger landet helt ned med 'Uforglemmelig anderledes kunst', der er ny på albumlistens førsteplads.

Det er første gang, trioen går til tops. I en mail til Ekstra Bladet skriver bandet:

'Vi er fucking glade, stolte og meget taknemmelige overfor vores lyttere, som har gjort dette muligt! Det er en faktuel placering, som er med til at blåstemple en ungdomskultur, som er kommet for at blive'.

Ude Af Kontrol blander hiphop og EDM og rapper helst om favoritemnerne sex og kokain. De har gjort sig bemærket med sange som 'Suger coke fra dit røvhul' og 'Lækker krop grimt fjæs'.

'Uforglemmelig anderledes kunst' er gruppens femte album. Forleden annoncerede de en halturné til kongerigets fire største byer i marts.

Røv og Keys

Ny på top ti er også Barselonas '1 dag er vi 1 mindre'.

Ava Max scorede en førsteplads på singlecharten med verdenshittet 'Sweet But Psycho', men amerikanerens første album, 'Heaven & Hell', debuterer helt nede på 38. pladsen.

Ava Maxs entré i bunden af den danske top 40 er noget af en maveplasker. Foto: Charlotte Rutherford

I Storbritannien scorer Ava Max dog en andenplads, mens hun er nummer 27 i USA.

Taylor Swift er tilbage på førstepladsen i USA med 'Folklore'. Popstjernens otte album har nu sammenlagt 47 uger som nummer et på listen, og det er rekord for en kvinde.

Alicia Keys' nye udspil, der blot hedder 'Alicia', tager fjerdepladsen i newyorkerens hjemland, men pladen misser top 40 herhjemme.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge er Deftones' anmelderroste 'Ohms' i spil til listerne verden over.