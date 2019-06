Shu-bi-dua-legende afslører: Ny musik på vej

70-årige Bosse, der var en af de bærende kræfter på både tekst- og musiksiden i det, der kaldes Shu-bi-duas guldalder fra 1973 til 1981 er stadig særdeles aktiv på musikfronten.

Hele sommeren - bortset fra en kort ferie - drager han land og rige rundt fra Bornholm til Roskilde og Nordjylland med sit band, der meget passende hedder Shu-bi or not Shu-bi og spiller Shu-bi-duas kendte og elskede klassikere.

Selv om der er travlt på landevejen har den erfarne musiker dog også tid til at tænke tanker i forhold til at udvide repertoiret med nye Shu-bi-dua-agtige sange.

- Der er pænt travlt, og det er jo dejligt. Vi ligger stille i en 14 dages tid, men ellers er der sgu ret travlt. Der er masser at lave, skal jeg love for. Vi spiller udelukkende Shu-bi-dua-sange og primært fra sangkataloget fra det, vi kalder guldalderen - altså de syv første album.

Kribler det ikke i fingrene for at tilføje nye sange til repertoiret?

- Jo, og det er faktisk en ting, vi har talt om. Der ligger allerede noget musik, som er til at gå til, og det kunne være sjovt at begynde at skrive nogle tekster igen.

Så der kunne godt komme noget nyt?

- Ja, det kunne der bestemt godt. Det er en ting, vi har haft oppe flere gange, så det er bestemt ikke umuligt.

Bliver det så i samme stil som de Shu-bi-dua-sange, vi allerede kender?

- Ja, det vil det jo være. Når jeg skriver tekster, så er det jo i den humoristiske afdeling med den der kant på, man kender fra Shu-bi-duas første syv albums. Willy Pedersen og Claus Asmussen (begge tidligere medlemmer af Shu-bi-dua, red.) har skrevet forskellige melodier, så det ligger jo i virkeligheden lige til højrebenet, så det er bestemt ikke utænkeligt.