Sidste Europa-tour nogensinde: Elton John kommer til Danmark

Popveteranen Elton John er i en alder af 74 år ved at være færdig med at turnere verden rundt for at give koncerter, og en af hans sidste bliver, når han i 2022 kommer til Danmark igen.

I en pressemeddelelse fra Live Nation oplyses det, at Elton John 7. juni 2022 giver koncert på Casa Arena i Horsens som en del af touren 'Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour'.

Koncerten er en del af en 30 dage lang stadiontour i Europa og Nordamerika, som ifølge meddelelsen bliver Elton Johns sidste tour.

'Hej alle I vidunderlige fans derude. Jeg bringer jer en meddelelse i dag, som jeg har arbejdet frem imod under hele mit liv: de shows, jeg annoncerer i dag, bliver mine sidste tour-datoer nogensinde i Nordmamerika og Europa', udtaler Elton John i forbindelse med offentliggørelsen af touren.

'Jeg vil gå ud på den størst mulige facon, optræde det bedste jeg kan med den mest spektakulære produktion, jeg nogensinde har haft, og spille på steder der har betydet så meget for mig gennem min karriere', lyder det videre fra 'Tiny Dancer'-sangeren.

Foruden koncerten i Horsens kommer Elton John i 2022 blandt andet også til Frankfurt og Dodger Stadium i Los Angeles.

Det officielle billetsalg begynder 27. september i år.

Elton John kan desuden opleves i Royal Arena i København 28. september i år. Koncerten er dog udsolgt.