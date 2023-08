Siger fra: Fejlkønnet hele livet

Med et stort smil og et lille suk fortæller Joshua Ray Walker om et liv som misforstået:

- Hele min tilværelse har folk taget fejl af mit køn. Jeg blev kaldt 'mam' som ung. Men jeg er en ciskønnet mand. Jeg er født som mand. Og jeg er heteroseksuel, forsikrer den amerikanske countrysanger.

Han beretter om sin opvækst i Dallas før lydprøven på et ydmygt spillested i Malmø, inden han torsdag aften og fredag formiddag optræder på Tønder Festival. Joshua har en del med i bagagen:

- Tvivlen om mit køn ødelagde min selvtillid, og det var forvirrende at vokse op i Texas med bløde træk og langt hår, men som en mand, der gerne ville være en mand. Med alderen bekymrer det mig dog mindre, hvad folk tænker.

Lyserød country

Joshua er blevet 32, og nu har han besluttet at omfavne sine feminine sider.

Efter tre relativt traditionelle countryalbum er sangskriveren aktuel med coverpladen 'What Is It Even?', hvor han fortolker hits, klassikere og nøglenumre, der oprindeligt er udsendt af blandt andre Beyoncé, Whitney Houston, Cher og hans store forbillede, Lizzo.

Resultatet kan ikke forveksles med Johnny 'The Man in Black' Cash. Det er snarere lyserød countrymusik:

- Jeg besluttede at gå all in for endegyldigt at vise, hvem jeg er. I min ungdom overkompenserede jeg for at fremstå mandig, så jeg spillede football, løftede vægte og rodede med biler.

- Men jeg er altså en mand, der godt kan lide pink, enhjørninger og diskokugler. Jeg gider ikke lade som om, jeg er en sej outlaw med cowboyhat, siger han og retter på kasketten.

Den 32-årige troubadour fra Texas er søn af en lastbilchauffør, der var fan af Willie Nelson. Foto: Per Lange

Joshua havde et publikum på omkring 90 millioner, mens han i 2021 fremførte nationalsangen, da det amerikanske grand prix i Formel 1 blev afholdt i hans hjemstat.

Ikke alle 90 millioner var lige begejstrede.

- På sociale medier og YouTube fik jeg en masse had, og folk var vrede over, at USA havde sat en transkvinde til at synge nationalsangen.

- Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere, da jeg jo ikke er trans. Jeg syntes ikke rigtigt, at jeg kunne tale for dem, da jeg ikke er en del af det miljø, og jeg havde ikke tænkt mig at begynde at skændes med internettet om mit køn!

- Men så begyndte LGBT+-miljøet at forsvare mig, som om jeg var trans, og der måtte jeg sige fra! klukker Joshua.

Joshua Ray Walker har en bred musiksmag og lytter til alt fra hiphop over pop til country. Foto: Per Lange

Sangeren har tydeligvis lært at tage virakken med et skuldertræk i cowboyvesten, der prydes af flere lyserøde patches.

Joshua tager en slurk af sin vand og ler hjerteligt, når han forklarer, hvor titlen på hans nye album stammer fra:

- Min favoritkommentar til nationalsangen var på YouTube, hvor en gut fra Spanien, eller var det Frankrig, bare skrev: 'What is it even?'.

Joshua Ray Walker selv er i hvert fald ikke i tvivl.