Sigtet for drab: Dansk koncert aflyst

Rapstjernen MHD skulle på onsdag 30. januar være gået på scenen i Den Grå Hal på Christiania i København, men koncerten er nu blevet aflyst.

Det sker, kort tid efter det kom frem, at den 24-årige franskmand er sigtet i en drabssag i hjemlandet.

I en officiel udtalelse for MDH's management lyder det:

'Vi beklager at måtte informere om, at koncerten i Den Grå Hal i København 30. januar er blevet aflyst grundet årsager, der ligger uden for vores kontrol. Vi arbejder på at finde en ny dato i København hurtigst muligt. Vi værdsætter jeres tålmodighed og forståelse og undskylder inderligt for de kvaler, det måtte forvolde.'

Da det endnu ikke er muligt at bekræfte en ny dato for koncerten, vil billetkøbere få refunderet deres billetter via Ticketmaster, oplyser Live Nation.

Afviser banderelationer

Mohammed Sylla, som MHD egentlig hedder, er sammen med tre andre mistænkt for i juli sidste år at have været indblandet i et slagsmål i Paris, hvor en ung mand døde af knivstik og slag. Han blev arresteret 15. januar.

Over for det franske nyhedsbureau AFP har Mohammed Sylla gennem sin advokat afvist beskyldningerne. I forbindelse med sagen er det kommet frem, at sagen betragtes som banderelateret, hvilket har fået advokaten til at udtale, at rapperen 'aldrig har været involveret i bandekonflikter'.

MHD har før optrådt i Danmark. I 2017 besøgte han Store Vega, og i 2018 gæstede han Roskilde Festival.