Simi Jan på dybt vand

Der er ikke dét, Simi Jan ikke kan klare.

For et par måneder siden stod hun som enmandshær i Kabul og rapporterede til TV 2's kanaler i timevis, mens Taliban tog magten i Afghanistan.

Forleden stod hun endnu en gang mutters alene, men denne gang på scenen til Danish Music Awards 2021. Her skulle hun for første gang overrække en pris til en af de nominerede.

Og det er ikke hvilken som helst pris.

Det var nemlig Danish Music Awards' Ærespris, der af mange betragtes som den fornemmeste pris i dansk musik.

Rasmus Seebach, der i år løb med statuetten, var ikke at finde i kulissen. Han var nemlig blevet syg med feber, og derfor måtte Simi Jan klare overrækkelsen på egen hånd.

- Jeg skulle til at sige, at jeg lige nu hellere ville stå i en krigszone, men jeg tænkte, at hvis nogle ikke fangede, det var en joke, ville det ikke være så godt. Men jeg havde tænkt mig at sige det, hvis Rasmus havde været der. Men fordi han ikke var der og var blevet syg, kunne jeg jo ikke stå og joke, siger Simi Jan til den fremmødte presse efter showet.

Simi Jan på scenen ved Danish Music Awards 2021. Foto: Per Arnesen

Selvom det var en nervøs Simi Jan, der måtte stå på egne ben i musikverdenen, som hun i forvejen ikke er særlig bekendt med, var det en stor oplevelse for TV 2-korrespondenten.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville overrække prisen, og jeg tænkte 'HVAD'?. Danish Music Awards, det er da fedt at blive spurgt om sådan noget. Rasmus Seebach er en sød mand, ham ville jeg gerne møde.

- Jeg kunne godt se i dag, at det var noget nyt for mig. Jeg synes dog, det var skide sjovt. Jeg kan godt lide at kaste mig ud på dybt vand og prøve nye ting. Ligesom i 'Go' aften live', det er fedt at prøve sig selv af i forskellige roller, siger Simi Jan.