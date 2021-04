Simon Kvamm: - Jeg bliver sindssyg

Simon Kvamm tapper på sin kaffekop og udbryder en anelse manisk:

- Jeg har en grundlæggende trang til at være i gang. At fylde min dag med noget. Hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg sindssyg. Jeg kan ikke lade være. Jeg er nødt til at lave et eller andet.

Efter at have lavet Nephew, ’Drengene fra Angora’, De Eneste To, ’Vandmand’, Hugorm og et par børn er han nu aktuel med det sorte komediedrama ’Guru’.

Kvamm kalder serien sit livsprojekt. Den har været ’skamfuldt længe’ undervejs, men otte år efter, han fik ideen, er der torsdag aften premiere på DR2, og alle seks afsnit er fra torsdag morgen tilgængelige på DRTV.

Voldsom oplevelse

’Guru’ er gakket. Kvamm spiller den forkvaklede lifecoach Andreas Mertz, der forlader København og vender hjem til Silkeborg med en mission om at gøre fødebyen til det nye Herning.

Kvamm har brugt meget af sig selv i portrættet af den sygelige Mertz. Det funderer han over, mens han vipper i kontorstolen i et iltfattigt kælderlokale på Christianshavn, hvor han har pladestudie:

- Det har været en voldsom oplevelse. Andreas er rigid. Og det kunne jeg også blive, hvis ikke jeg holder øje med det og får et modspil fra min kone og mine børn, konstaterer Kvamm.

Simon Kvamm i hovedrollen som Andreas Mertz, der på grund af en trykfejl skifter navn til Anders. Foto: DR

Den 46-årige silkeborgenser er kontrolfreak. Han er typen, der som Mertz tørrer køkkenbordet af, selvom det ikke er beskidt.

Han er en af Danmarks største rockstjerner, men meget lidt rock’n’roll:

- Jeg har aldrig følt mig som rock’n’roll. Men jeg synes heller ikke, at rock’n’roll er særligt spændende. Det er jo en kliché, siger Kvamm, der taler langsomt, velovervejet og påpasseligt.

Holder sin sti ren

Man har aldrig haft indtryk af, at Nephew har væltet sig rundt i kokain, strippere og champagnespringvand efter koncerterne. Det har de heller ikke:

- Med Nephew er det altid gået stille for sig. Så stille at jeg faktisk kan huske alt, erkender Kvamm.

Groupies har gået forgæves efter Kvamm. Og han frygter ikke at blive indhentet af MeToo:

- Der har aldrig været situationer, der kunne gå den vej. Det kan jeg afvise med åben pande. Jeg har det simpelthen ikke i mig, siger han og understreger, at det er meget vigtigt for ham at holde sin sti ren.

Kort om Kvamm Født: 18. februar 1975 i Silkeborg. Bopæl: Dragør. Kone: Journalist Stine Ellerbæk. Børn: Elinor og Alice. Bror: Musiker Stefan Kvamm. Hund: Goldendoodlen Charles. Musik for tiden: Sleaford Mods, Gorillaz og Taylor Swift. Hobby: Tennis. Fodboldhold: Silkeborg IF og Chelsea FC. Medejer af: Bremen Teater og Hotel Cecil. Vis mere Luk

Kvamm har gået til psykolog i perioder. Det tager han alvorligt. Men han kan ikke tage performance-fikseret lifecoaching seriøst, så han latterliggør det i ’Guru’.

Han mener, man skal være mere kritisk i forhold til, hvem man lader sig vejlede af:

- Jeg vil nok anbefale, at man lytter til livsråd, der er mindst 200 år gamle, smiler han.

Jævnligt i kirke

Selv lytter Kvamm til en gut, der har rundet de 2000 somre:

- Jeg finder retninger til mit liv i kristendommen. Jeg sidder ikke og nærstuderer Bibelen, men den repræsenterer noget, som jeg kan læne mig tilbage i.

Kvamm betragter sig selv som kulturkristen. Et sølvkors dingler fra hans venstre øre. Han går jævnligt i kirke:

- I kirken får jeg et rum, som er en modvægt til, hvad jeg ellers færdes i. Man synger nogle sange og gennemgår nogle ritualer, der handler om, at man skal fatte, at man er meget lille. Kirken giver mig en fornemmelse af, at der er meget, man ikke kan og ikke skal forstå. Og ikke skal bestemme over.

- I kirken sidder man stille. Man kigger. Man skal ikke noget.